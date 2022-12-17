Александр Левин с двумя «Комбатами». Один – 1985 года, второй, новый – 2022-го. Фото: Полина Зиновьева

Вчера в Доме журналистов в Екатеринбурге презентовали книгу «Комбат», рассказывающую о нашем земляке, Герое Советского Союза, комбате Победы и участнике штурма Рейхстага – Степане НЕУСТРОЕВЕ. Переиздание дополнили иллюстрациями учеников художественных школ Сухого Лога, Новоуральска, Асбеста, Березовского.

Рассказывая о Герое Советского Союза, рискуешь, скажем так, выбрать неверный тон. Перечислить, к примеру, череду дат, имен, городов, упустить что-то важное. В жизни Степана Неустроева и дат, и городов было много. Талица (село в Сухоложском районе), Березовский, Свердловск, после войны – Алапаевск, Новоуральск, Краснодар, Севастополь.

А вот во время войны прошагал Степан Неустроев пол-Европы, как в строчке известной песни. Участвовал в Прибалтийской, Висло-Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операциях. Был ранен. Это он командовал батальоном 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии, штурмовавшей Рейхстаг. Разведчики его батальона, чьи имена и фамилии отзываются в каждом из нас, – Мелитон Кантария и Михаил Егоров, – водрузили Знамя Победы над Рейхстагом. Знаменитый тассовский фотограф Евгений Халдей поймал кадр, облетевший весь мир.

Берлин 1945 года. Никто не расскажет об этом подробнее, точнее, правильнее, чем сами участники. Удивительны, конечно, сплетения жизней. Одно из них – встреча военного корреспондента, писателя Юрия Левина, ставшего свидетелем штурма Рейхстага, со Степаном Неустроевым. Впоследствии их дружба вылилась в повесть, написанную Юрием Левиным. «Комбат» был выпущен в 1985 году Среднеуральским книжным издательством, немыслимым по современным меркам тиражом – 300 тысяч экземпляров.

В 2022 году – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Степана Неустроева. В городском округе Сухой Лог – на родине героя – 2022-й стал Годом Неустроева. Переиздание книги «Комбат», которая спустя 37 лет стала уже библиографической редкостью, стало частью проекта «Герой, объединивший города».

Иллюстрации в новом издании. Фото: Полина Зиновьева

Журналисты сухоложской газеты «Знамя Победы» взяли дело в свои руки, получили от сына Юрия Левина – председателя Общественной палаты Свердловской области, председателя Свердловского творческого союза журналистов Александра Левина – согласие и начали работу. Люди, знакомые с книгоиздательством, знают, что в таком деле поиски финансирования отнимают сил гораздо больше, чем творческая составляющая. Но и это удалось преодолеть. И вот, первые 500 экземпляров сошли со станка в начале декабря.

– Был один «Комбат», а теперь – два, – сказал Александр Левин, продемонстрировав первое издание и новое. – Отец написал эту повесть, когда готовились к 40-летнему юбилею Победы. Как-то главный редактор газеты «Знамя Победы» Олеся Салтанова была в Доме журналистов и мы разговорились. Она спросила: «А Юрий Левин к вам какое имеет отношение?». Я говорю: «Самое прямое» (смеется). Так и началась работа. В книге «Комбат» такая история, что дедушка говорит внучке, что поехал в Талицу. Она спрашивает – зачем, а он поясняет, что это родина героя – Степана Неустроева. И начинает ей рассказывать о нем. Эта история о последних страницах жуткой войны. Отец всегда считал, что о солдатах, героях нужно говорить вечно. Что бы ни происходило. Помню, как Степан Андреевич был у нас дома. Я сидел и слушал его. Это легендарный человек, но при этом он был очень скромным. Его батальон ставил последнюю точку в войне, но он никогда этим не кичился. Говорил: «На меня выпало – и мы пошли». Историй очень много, и в книге они есть.

Символично, что иллюстрации для детской повести (но с совсем не детскими историями) предложили создать учащимся школ искусств Свердловской области. В сентябре был объявлен конкурс, и ребята из муниципалитетов нарисовали свои работы, которые органично дополнили новое издание. Заканчивается, к слову, повесть «Комбат» так: «Солдаты кричали «ура», обнимались, целовались. Они подняли на руки своего комбата и долго-долго качали его. Пришла Победа!».

Что тут еще добавишь.

Названы первые лауреаты премии Степана Неустроева Вчера в Екатеринбурге состоялось награждение первых лауреатов общественной премии «Комбат Победы» имени Героя Советского Союза Степана Андреевича НЕУСТРОЕВА. Она была учреждена губернатором Свердловской области в год столетия со дня рождения прославленного уральца. Участие в торжественной церемонии принял вице-губернатор Олег ЧЕМЕЗОВ. Торжественная церемония награждения состоялась в день открытия областного патриотического форума «Урал – опорный край Державы!». В большом зале Дворца молодежи собрались педагоги-наставники и представители общественных организаций Свердловской области, отличившиеся в деле патриотического воспитания молодежи. «Патриотизм – это, казалось бы, простое чувство, но для его развития в семье должны знать историю своих предков. О любви к Родине надо рассказывать: о ее истории, культуре, религиях, открытиях, заводах и экономике. Обо всем, что создали наши предки, чтобы Россия оставалась мощной и сильной страной», – сказал, обращаясь к участникам патриотического форума, вице-губернатор Олег Чемезов. Лауреатами премии «Комбат Победы» стали шесть уральцев, внесшие существенный вклад в патриотическое воспитание жителей региона. Так, одну из первых наград получил учитель ОБЖ серовской школы №22 Алексей Мызников. Он в течение 20 лет возглавляет школьный военно-патриотический клуб «Молодая гвардия», за это время его воспитанники одержали многочисленные победы в соревнованиях городского и регионального уровней. Еще одна обладательница премии – руководитель клуба «Новоуральский краевед» Тамара Ширяева за годы своей работы выпустила десяток краеведческих книг, ее силами и силами ее учеников проведено несколько больших исследований в части истории города и биографий ветеранов. Как отмечают жители Новоуральска, благодаря активной деятельности Тамары Ширяевой в городе появилось несколько традиций, связанных с чествованием ветеранов и героев Великой Отечественной войны, на фасадах домов установлены мемориальные доски героям Советского Союза, а также обновлены стенды на Аллее Боевой славы. В числе первых лауреатов премии также председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов войны Юрий Судаков, директор школы №10 Новолялинского городского округа Алексей Елохин, исполнительный директор общественной организации Свердловской области «Герои Урала» Наталья Шмидько и доцент кафедры гуманитарного образования УрФО Изабелла Огоновская. Премия имени Героя Советского Союза Степана Андреевича Неустроева учреждена главой Свердловской области Евгением Куйвашевым по инициативе корреспондентов газеты «Знамя Победы» из Сухого Лога.