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Культура / Литература и книгоиздание
28 декабря 2022, 10:28

Свердловчанам предложили стать соавторами сборника, посвященного героям Великой Победы

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Работа может быть подписана только настоящим именем автора, заявки под псевдонимом не принимаются. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Стартовал прием заявок на Всероссийский литературный конкурс "Герои Великой Победы". Лучшие работы войдут в сборник книг.

Жители Свердловской области могут попробовать свои силы в следующих номинациях: "Проза", "Поэзия", "Публицистика", "Проба пера" (для детей от 12 до 18 лет), "Песня" (текст). Работы принимаются до 1 мая на сайте.

Полуфиналистов назовут 10 июня, а финалистов — до 25 июля. Победителей определят в День знаний, 1 сентября. По итогам конкурса планируется выпуск книг по основным и дополнительным номинациям конкурса, сообщили в департаменте информполитики региона.

Цель конкурса — сохранение и увековечение памяти о героизме советских солдат и мужестве российских воинов для сохранения военно-исторического наследия России и воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма.

Организаторами выступили Союз писателей России, Минобороны РФ, Минпросвещения РФ, Минкультуры РФ, Российская государственная библиотека и издательский дом "Не секретно".

Областная газета Свердловской области

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