Пять плюсом

Одна из самых интересных концепций – в поселке Энергетиков Серовского городского округа. В основу дизайна был положен образ Серовской ГРЭС. Фото: Департамент информполитики Свердловской области.

В 2023 году в Дегтярске, Первоуральске, Верхней Салде, Косулино и поселке Энергетиков Серовского ГО будут открыты современные пространства. В рамках нацпроекта «Культура» создадут четыре модельные библиотеки, а еще одну – на средства из областного бюджета.

Доступны всем

Модельные библиотеки – это современные пространства, оснащенные компьютерным оборудованием и использующие в работе новейшие информационные технологии. Это формат нового поколения, который объединяет на площадках и детей, и взрослых.

– Новые событийные площадки становятся настоящей точкой притяжения для жителей всех возрастов, – отметила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. – Актуальное техническое оснащение модельных библиотек позволяет чрезвычайно разнообразить проводимые мероприятия. Новое дыхание открывается не только у читателей, но и у самих сотрудников библиотек, которых многократный прирост посетителей заряжает и вдохновляет на интересные проекты, в том числе и участие в проекте «Пушкинская карта».

Первая модельная библиотека в Свердловской области открылась в поселке Пышма в ноябре 2019-го. В том же году заработали обновленные учреждения в Берёзовском, поселке Студенческий Белоярского района, в Краснотурьинске и Верхней Пышме. Всего в регионе открылось 19 модельных библиотек. Площадкам выделяют средства на ремонт, обновление книжных фондов, закупку оборудования, появляются точки доступа к Национальной электронной библиотеке и электронной базе ЛитРес.

По словам Светланы Учайкиной, современные модельные библиотеки должны быть одинаково доступны как для больших городов, так и для маленьких поселков.

Вначале было слово. И ГРЭС

По десять миллионов рублей получат учреждения Дегтярска и Верхней Салды. В первом городе создадут креативное пространство «ЛитТ@ун» с современной детской библиотекой. Оно будет выполнено в стиле «колор-блок» с элементами геометрической абстракции. Все локации будут уникальными пространствами не только для реализации творческих инициатив, но и для решения повседневных задач.

– Дизайн-проект выполнен в современном стиле и об этом говорит само название «ЛитТ@ун» – город больших возможностей, – рассказали в Управлении культуры и спорта городского округа Дегтярск. – Каждая из четырех многофункциональных зон будет предназначена для разнообразных занятий. Индивидуальной работы, неформального образования, групповых и клубных форматов. Помещения библиотеки планируется сделать территорией для творческой и интеллектуальной самореализации, а также пространством свободного общения и местом для культурных событий.

Проект новой модельной библиотеки в Дегтярске. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

В Верхней Салде в концепции обновления учреждения будет обыгран слоган «Vремя Sлово». Эти слова будут располагаться во всех локациях библиотеки, которую выполнят в урбанистическом стиле.

– Идея развития библиотеки логоцентрична. Вначале было Слово, и во все времена Слово будет значимо, – говорится в концепции.

Пять миллионов рублей будет выделено на создание модельной библиотеки в Косулино. В основу дизайна пространства лягут пазлы, символизирующие соединение частей в одно целое.

– Библиотеку ждет полная модернизация, – рассказала «Облгазете» заведующая Косулинской сельской библиотекой Марина Ворожева. – Дизайн-проект подготовлен. Внутри даже будет снесена стена, чтобы расширить границы. Сейчас то количество людей, которое приходит на мероприятия, мы, к сожалению, не всегда можем разместить. Поэтому запланировано расширение. В библиотеке каждый читатель найдет то место, которое будет удобно именно для него. Сможем проводить и массовые мероприятия, и работу в малых группах, и мастер-классы. Будут «мягкие зоны», где читатели смогут расположиться и почитать книгу, а также места, где смогут поработать те, кто пришел со своим ноутбуком или планшетом.

Библиотека в Косулино также будет полностью обновлена. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Такую же сумму – пять миллионов – получит детская библиотека в поселке Энергетиков Серовского городского округа. В основу концепции дизайна был положен образ Серовской ГРЭС – строгая архитектура промышленного здания, эстетика систем энергоснабжения, а также графичность индустриального пейзажа. Идея заключается в создании на базе библиотеки интеллектуальной станции, генерирующей творческую энергию для жителей поселка. Даже названия локаций были придуманы с особым, индустриальным оттенком – зал семейного чтения «ЛЭП», «Творческо-экспериментальный центр ТЭЦ», «Салон взрослых читателей СВЧ», зал «Электрон» и так далее.

Проект библиотеки «БиблиоКОД» в Первоуральске, в свою очередь, получит средства из регионального бюджета. Грант в размере трех миллионов рублей пойдет на создание четырех специальных «территорий» на базе учреждения – «Территория детства», «Территория книги», «Территория творчества», «Территория кибер-IT».

Цифра В 2022 году модернизировано 239 библиотек в 78 субъектах Российской Федерации.