Нижний Тагил может стать столицей Тотального диктанта — 2023

Фото: Алексей Кунилов

Объявлены финалисты конкурса "Столица Тотального диктанта — 2023". В их число вошел Нижний Тагил, также на проведение акции претендуют Калининград, Мурманск и Омск. Победителя определит народное голосование — отдать свой голос можно на сайте «Тотальный диктант» до 1 февраля 2023 года (до 20:00 по московскому времени). Голосовать можно несколько раз, но только один раз в день.

В столице акции 8 апреля 2023 года диктант прочитает автор текста. В этом году это писатель и журналист Василий Авченко (автор книг "Правый патруль", "Дальний Восток: иероглиф пространства" и других). Кроме того, в главном городе проекта пройдет ежегодный Фестиваль грамотности и XI Международная научно-практическая конференция Тотального диктанта.

Если в конкурсе победит Нижний Тагил, то основной площадкой станет Демидовский завод, также диктант можно будет написать в самом маленьком музее России — в сторожевой башне на Лисьей горе.

Отметим, что ранее столицей Тотального диктанта восемь раз становился Новосибирск (там зародился проект), также главными городами акции были Владивосток, Таллин (Эстония), Санкт-Петербург, Якутск и Ярославль.

В 2022 году в акции приняли участие 600 городов по всему миру, офлайн и онлайн диктант написали почти 800 тысяч человек.