Павел Петрович. С фасада и изнанки: в Свердловской области стартует фестиваль «Бажовские дни»

27 января исполнится 144 года со дня рождения Павла Бажова. Фото: Александр Зайцев

В Екатеринбурге и Сысерти с 24 по 29 января пройдут традиционные Бажовские дни. 27 января исполнится 144 года со дня рождения писателя Павла БАЖОВА. О ключевых событиях фестиваля рассказали директор Объединенного музея писателей Урала Ирина ЕВДОКИМОВА и бажововед, ученый секретарь музея Георгий ГРИГОРЬЕВ.

Вместо сказов – «Уральские были»

В этом году программа увеличена до шести дней. Откроется фестиваль в столице Урала большой выставкой в Музее кукол и детской книги (Пролетарская, 16). Это будет экспозиция под названием «Мужское дело». На экскурсии каждый сможет примерить кольчугу Ермака, охотничьи лыжи дедушки Коковани и валенки с деревянными колодками заводского рабочего.

– Все мы знаем, что Павел Петрович создал образ уральского мастера. И нам бы хотелось рассказать и показать детям – из чего состояла работа умельцев, – отмечает Ирина Евдокимова.

Еще одна выставка – «Каменный цветок. Мировое древо жизни» откроется 26 января в фойе Камерного театра Объединенного музея писателей Урала (Пролетарская, 18). Создатели этой экспозиции постараются раскрыть историю написания «Каменного цветка». Организаторы уточняют, что вход для всех свободный, но лучше записаться на мероприятие на сайте музея.

27 января состоится церемония возложения цветов на могилу писателя на Ивановском кладбище Екатеринбурга, а также возле бюста Павла Бажова на Плотинке. В этот же день пройдет концерт «Сказы Бажова с оркестром». Увы, на это событие уже нет билетов, однако есть возможность попасть в Камерный театр 28 января на читку рассказов из цикла «Уральские были». Он был написан Бажовым задолго до «Малахитовой шкатулки» – в 1924 году.

– Павел Петрович, как известно, начал писать сказы поздно – в 57 лет. А за 12 лет до этого он выпустил книгу «Уральские были: Из недавнего быта Сысертских заводов», – поясняет Георгий Григорьев. – Там он вспоминает первое десятилетие жизни на Сысертском заводе – рабочих, старателей, охотников, рыбаков, а также представителей (как он сам их называл) института заводских стариков. И написаны эти были легким, совершенно не сказовым языком. Хотя там появляются прототипы героев сборника «Малахитовая шкатулка». Материал еще очень интересен для историков, ведь Бажов был единственным, кто зафиксировал эту среду в данное конкретное время.

Автором инсценировки и режиссером выступил Иван Шилко, в читке примут участие десять артистов Камерного театра. Организаторы уточняют, что идеальный возраст зрителей для этого мероприятия – 12+. Хотя учитывая, как быстро развиваются современные дети, возрастной ценз может быть и ниже. Читка пройдет в фойе Камерного театра, вход тоже бесплатный, с тем же условием – запись на сайте музея.

Вернемся к импровизации

За пределами Литературного квартала тоже запланированы любопытные мероприятия. Естественно, к Бажовским дням присоединится Мемориальный дом-музей П.П. Бажова (ул. Чапаева, 11). 25 января в 18:00 лекцию-экскурсию там проведет бажововед Георгий Григорьев.

– Во-первых, мы в общих чертах переберем биографию Павла Петровича, а во-вторых, обсудим происхождение фантастических образов в его произведениях, – анонсирует Георгий Григорьев. – Традиционный взгляд на эту тему заключается в том, что Бажов писал про неких духов природы, олицетворение подземных богатств. Моя же версия заключается в другом. Я думаю, что фантастика этого автора не интересовала совершенно. Он писал только о людях и о взаимоотношениях между ними. Поэтому его сказы – об одержимости, страсти, неврозах и так далее. Подробнее – на экскурсии, всех секретов заранее раскрывать не будем.

Параллельная программа Бажовских дней пройдет в Сысерти, на малой родине писателя. И если в Екатеринбурге гостей фестиваля все-таки ждет более академическая подача – акцент сделан на «фасаде» творчества Павла Петровича, то сысертчане сконцентрировались на изнанке. Так, в Доме-музее Паши Бажова (Сысерть, Володарского, 16) подготовили экспозицию, которая так и называется «Изнанка Каменного цветка», где посетителям расскажут о быте Сысертского завода. Как уточняют организаторы, они разберут человеческий и хозяйственный контекст, который сложился вокруг сюжетов сказов Бажова. К примеру, ответят на вопросы – кто были соседи Данилы-мастера и из какой семьи происходила его невеста – Катерина.

А вторая программа – это уже экскурсия-моноспектакль, посвященная такому явлению как народные импровизаторы.

– Павел Петрович Бажов всегда говорил, что свои сказы он услышал от дедушки Слышко, который по большой части эти сюжеты сочинял на ходу и тут же сказывал, – добавляет Георгий Григорьев. – Так вот в сысертском музее один из сотрудников тоже умеет так импровизировать, да еще и мастерски владеет нашим сильно окающим уральским говорком. Он проведет для желающих необычную экскурсию «О сказах и сказочниках».

Так выглядит современный Слышко, а точнее – сотрудник сысертского музея Эдуард Черных, который в рамках Бажовских дней проведет экскурсию-моноспектакль. Фото: Дом-музей Паши Бажова

«Краеведческая река» Бажова-журналиста

Конечно же, только Бажовскими днями в Объединенном музее писателей Урала не ограничатся, планы по популяризации творчества Павла Петровича там выстроены на весь год, включая события, приуроченные к грядущему 145-летию писателя и юбилею столицы Урала. К примеру, сотрудники готовят сборник произведений и наблюдений Бажова о Екатеринбурге-Свердловске. Туда в первую очередь войдет повесть «Дальнее-близкое», которая впервые – в 1946 году – была опубликована под названием «Наш город». Кроме того, в книгу войдут дневники писателя, где он часто описывал то, что происходило в Свердловске, и высказывал свое отношение по этому поводу.

А нам, журналистам ежедневного печатного издания, еще очень любопытен долгосрочный план музея по подготовке книги, основанной на письмах читателей в «Крестьянскую газету», сотрудником которой в 20-х годах прошлого века был Павел Петрович.

– В этой газете с огромной, кстати, аудиторией, очень много работали с письмами читателей. А Бажов в то время был заведующим отделом писем, – рассказывает Георгий Григорьев. – Люди в письмах жаловались, что-то предлагали, просили. Причем мы посмотрели на подобные издания в других областях, так вот в то время ничего подобного больше нигде не было. Павел Петрович все эти письма хранил – их где-то две тысячи. Он называл это «краеведческая река». Сейчас наш научный сотрудник все это обрабатывает, и когда работа будет завершена, мы приступим к изданию книги по этим письмам. Думаем, у нас уйдет где-то два-три года, а может, и больше. Но промежуточными результатами мы обязательно поделимся.

Отметим, что на часть мероприятий можно попасть бесплатно. Билеты на экскурсии в Мемориальный дом-музей П.П. Бажова в Екатеринбурге и в Дом-музей Паши Бажова в Сысерти можно приобрести по «Пушкинской карте» (в этом случае билеты нужно приобрести заранее, через сайт kassir.ru).