Его миры не исчезли

Выставка, как и сами произведения Владислава Крапивина, рассчитана на совершенно разную аудиторию. Фото: СОБДиМ им. Крапивина.

В Свердловской областной библиотеке для детей и молодежи им. В.П. Крапивина открылась выставка «Миры Владислава Крапивина». В экспозицию вошли куклы ручной работы, которые представили мастера из разных городов и стран. В 2023-м уральскому писателю исполнилось бы 85 лет.

Владислав Петрович Крапивин в последние годы с прессой общался мало. В 2017 году он давал интервью «Областной газете» и, отвечая на один из вопросов, заметил: «Писать о чем-то и не верить – это ремесленничество. И поэтому мне так важно знать, что и вы верите. Значит, мои миры не исчезнут».

Миры Командора никуда не исчезли. И вряд ли когда-то это произойдет. Наоборот, все больше детей (да и взрослых) открывают для себя произведения Владислава Крапивина. Организаторы выставки отмечают, что многие участники были благодарны за такую тему, потому что они снова обратились к любимым книгам, перечитали, а кто-то познакомил с ними своих детей и внуков.

В экспозицию вошли 25 кукол. Свои творения «по мирам» Владислава Крапивина представили мастера с Урала, а также из Тюмени, Москвы, Воронежа, Нижнего Новгорода, Благовещенска, Североморска, Туапсе, Ялты, Татарстана, Башкирии, Белоруссии, Украины. Кроме этого, на выставке можно увидеть работы екатеринбургского скульптора Игоря Лобанова из проекта «Парк Владислава Крапивина», а также стенды с фотографиями из архива библиотеки. Все куклы пополнят коллекцию библиотеки имени Крапивина.

Командору в 2023 году (14 октября) могло исполнится 85 лет. В Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева пройдет цикл памятных мероприятий. Выставка «Миры Владислава Крапивина» – это первый шаг. Также Свердловская областная библиотека для детей и молодежи объявила Всероссийский конкурс малой прозы «Сказки Капитана», посвященный творчеству уральского писателя.

На конкурс принимаются рассказы объемом до 5 тысяч знаков, написанные по мотивам произведений Крапивина – то, что сейчас принято называть «фанфикшн» или «фанфик» (от английского Fan fiction – сочинение по мотивам популярных литературных произведений). В библиотеке уточняют: тексты могут быть продолжениями оригинальных рассказов и повестей, предлагать альтернативный финал, являться приквелами или дополнительными сюжетными линиями. Действующими лицами могут быть уже известные персонажи Владислава Крапивина, для которых можно создать новые события и приключения.

Прием заявок продлится до 1 ноября, а итоги подведут 15 ноября. Принять участие в конкурсе может любой желающий, независимо от возраста, образования и профессиональной деятельности. «Фанфики» можно присылать на почту teenbook2016@gmail.com с указанием имени автора, возраста, города проживания и контактного телефона.