Еще семь городов области присоединились к клубному литературному движению на Урале

Фото: Алексей Кунилов

В разные годы «ОГ» писала о существующих на Урале Пушкинском и Лермонтовском клубах. Писала не раз, потому что Лермонтовский отметил уже 10-летие и информповодов, с учетом его федеральной известности, подкидывал для газетчиков немало. А Пушкинский и вовсе шагнул за четвертьвековой юбилей… Но в январские дни 2023-го в редакции раздался телефонный звонок с приглашением из Есенинского клуба. Оказывается, на Урале возник и такой.

Сначала подумала, что ослышалась – традиционная, раз в месяц, встреча поклонников творчества Есенина будет длиться два с половиной часа. Да это же время большого спектакля. Встреча «для поговорить», обменяться впечатлениями, по банальным ожиданиям, может продолжаться – ну час, ну полтора. Нет, как выяснилось, все правда: каждый раз они не только выдерживают «регламент», они и через два с половиной часа расстаться не могут (библиотека ОДО, где собирается Есенинский клуб, начинает поторапливать). Более того, на эти встречи люди приезжают не с соседней улицы, а из семи городов области. Верхняя Пышма, Березовский, Новоуральск, Лесной, Каменск-Уральский, Ревда, Первоуральск. Ну и Екатеринбург, конечно.

– Все началось, наверное, еще в 2018-м, – рассказывает основатель клуба, архитектор по профессии Людмила Царева, – когда я со своими стихами попала в число лауреатов Всероссийского конкурса «Русь моя». Церемония награждения проходила в Москве, в Центральном доме литераторов 3 октября, в день рождения Сергея Есенина. Поэтому все, так или иначе связанное с именем этого поэта, обретало подчеркнутую значимость: и его огромный портрет, и его стихи – лауреаты, конечно же, представляли собственную поэзию, но в этот день мы не могли обойтись без Есенина… А может, – уже размышляет «по поводу» Людмила Юрьевна, – все для меня началось еще раньше, в семье. Родители – педагоги. Я выросла – словно прошла меж двух волшебников, влюбленных в русскую историю и литературу. Сколько папа читал наизусть из Пушкина, Лермонтова, того же Есенина! И бабушка Мария была книгочеем: бывает, читает-читает мне, потом вдруг спохватится: «Ой, я ж тебя не покормила…» В общем, от всех этих поэтических впечатлений на обратном пути из Москвы и родилась мысль об Есенинском клубе в Екатеринбурге…

Сегодня у них есть даже свой Устав, Положение (хочется, чтобы все было серьезно), хотя клуб по сути новорожденный, особенно в сравнении с Лермонтовским и Пушкинским. Первая встреча есенинцев состоялась в конце прошлого года, 3 октября – да-да, в день рождения поэта. Поскольку осень, то для начала именно осенние мотивы его творчества и выбрали – «Что ни лист, то свеча заре». А дальше прошли встречи: «Вас помнящий всегда Сергей Есенин» (женщины в жизни и творчестве поэта), «О, Русь, малиновое поле!» (Есенин и Россия). Та встреча, на которую пригласили «ОГ», была посвящена пейзажной лирике.

Если бы не увидеть воочию – в это трудно даже поверить. Во времена, когда человечество все больше предпочитает литературу нон-фикшн, все меньше читает беллетристику (стихи – тем более!), здесь читают стихи наизусть. Читают и поют. Александра Иванова из Каменска-Уральского в который раз приезжает с гитарой – чтобы снова и снова исполнить под собственный аккомпанемент «Я по первому снегу бреду…» и другие любимые есенинские стихи.

Уже выстроены планы до лета: будут встречи-разговоры о значимых вехах творческого пути поэта, будут «Персидские мотивы» (поездка в Тифлис), «Философская лирика» (в центре внимания – есенинский «Черный человек»). Скорее всего, это тоже будут не академические чтения, не доклады «с листа» – а тот формат, что уже естественным образом сложился. Cвободное общение единомышленников. Влюбленные в поэзию Есенина и поэзию вообще, они приносят сюда книжные новинки о поэте (иногда привезенные из других регионов России) или только что вышедший CD-диск с записями мастеров художественного слова, читающих Есенина (и чудом сохранившимся голосом самого поэта), рассказывают о случившихся «в тему» поездках, например – в Константиново, есенинские пенаты. Кстати, в клубе возникла мысль о коллективной поездке в Константиново. Идея красивая, но требующая, чтобы многие «звезды сошлись» (и свободное время членов клуба, и финансы, и возможность Государственного музея-заповедника С. А. Есенина принять не отдельных туристов с Урала, а целую группу). А вот то, что в силах клуба и к чему он уже начал движение, – это музыкально-поэтический марафон по стихам поэта, запланирован на июнь.

Можно было бы посчитать все это частным делом любителей классической литературы, если бы не тот общественный резонанс, который имеет клубное литературное движение на Урале. И не только на Урале. Например, в юбилей Лермонтовского клуба поздравления пришли от Екатеринбургской гордумы, Русской национально-культурной автономии, филфака УрФУ, Ассоциации пушкинских клубов области и даже из Пятигорска, от Музея Лермонтова. А Пушкинский клуб взял под свое крыло и защиту знаменитую коллекцию уральца-пушкиноведа Германа Щекутова (после смерти самого коллекционера возникла опасность ее утраты). Есенинский клуб только начинает свою историю, и его первый Поступок – объединение не просто поклонников поэзии Есенина, а людей, понимающих значимость и роль поэта в истории Серебряного века, в культуре имажинизма.

Кстати, хоть Пушкинский, Лермонтовский и Есенинский клубы существуют суверенно, но их энтузиасты общаются, приходят на встречи друг к другу. И это даже не «визиты вежливости». Тут другое: кто сознает красоту есенинского «Может, вместо зимы на полях это лебеди сели на луг…», для того и «веселое имя – Пушкин» притягательно. Понимаю: кто-то свысока может фыркнуть в сторону этой «самодеятельности». Но, если учесть, что в наше, отнюдь не поэтическое время уральцы разного возраста и профессий ради «стихов вслух» и общения с единомышленниками едут в Екатеринбург из других городов – может, стоит им позавидовать?