Фото предоставлено Библиотекой им. Белинского.

В преддверии Дня защитника Отечества областная научная библиотека им. Белинского открыла череду специальных историко-патриотических мероприятий и выставок, посвященных юбилейным военным датам России. А они, начиная с 2023 года до 80-летия Победы, что будет отмечаться в 2025-м, связаны прежде всего с памятными датами Великой Отечественной войны. Одна из наиболее интересных выставок этих дней – «Защитники Отечества».

В книжной экспозиции «Защитники Отечества» собраны издания, повествующие о боевых подвигах русских солдат и военачальников. Командующие фронтами Великой Отечественной, командиры Красной Армии и простые солдаты, выполнившие долг перед Родиной, рассказывают о своем ратном, непростом и благородном деле.

На выставке есть книги о боевых маршрутах уральских воинов, вкладе уральских тружеников в общее дело Победы над врагом. Есть и трагические летописи о свердловских солдатах, погибших при исполнении интернационального долга.

Подвиг русского воина всегда был святой темой для скульпторов и художников. На выставке представлены альбомы с изображениями памятников и монументов тем, кто сражался до Победы, а также художественные произведения, воплощающие память потомков о героях-соотечественниках и мечту о мире без войны.

Выставка открыта в зале Регионального центра Президентской библиотеки (основное здание, 3-й этаж). Вход свободный. Сотрудники Белинки подчеркивают: по QR-кодам посетители экспозиции могут перейти на материалы портала Президентской библиотеки, посвященные Красной Армии и защитникам Отечества.

Фото: предоставлено Библиотекой им. Белинского

Также в эти дни в библиотеке работает выставка «Стоит на страже Родины солдат». Это выставка книг, нот, пластинок. Экспозиция открыта в отделе музыкально-нотной литературы (основное здание Белинки, 1-й этаж).

Фото: предоставлено Библиотекой им. Белинского

В масштабный проект историко-патриотических выставок, которые главная библиотека области приурочила к Дню защитника Отечества, входят также экспозиции, посвященные 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве – «Сталинградский котёл» и «Выстоял бессмертный Сталинград», выставки к 100-летию гражданской авиации в России – «Туполев-135» и «В небе остаются крылья» и мультимедийное преставление «Там, где сердце».

Подробнее о специальных историко-патриотических мероприятиях и выставках, посвященных нынче в Белинке юбилейным военным датам России, «Областная газета» рассказывала в материале «Уралу – эксклюзив от «Смольного» («ОГ» №33 за 14 февраля)