«Неистовый Виссарион» объявил пятый сезон. Юбилейный!

Кроме денежных премий, все победители «Неистового Виссариона» получают памятные призы в виде кованых гонгов. Фото Предоставлено Библиотекой им. Белинского.

На этой неделе стартовал прием заявок на Всероссийскую литературную премию «Неистовый Виссарион». Напомним: премия создана в 2019 году Свердловской областной научной библиотекой им. В.Г. Белинского – для поощрения литературных критиков. Цель – продвижение современной российской критики, осмысляющей нынешний литературный процесс и книги, написанные на русском языке в ХХI веке.

Премия названа в честь классика отечественной литературы и была учреждена к 120-летию Белинки, главной библиотеки Свердловской области. Профессиональная награда ежегодно присуждается живущим в России авторам за значительные достижения и творческую активность в области критики, обращенной к современной русскоязычной литературе. За первую пятилетку премия уже добилась признания в профессиональном сообществе. Сегодня она занимает устойчивую позицию на федеральном уровне. В отличие от некоторых известных литературных премий России, поставленных на паузу, «Неистовый Виссарион» продолжает работу.

Условия конкурса не претерпели изменений. По-прежнему правом выдвижения обладают библиотеки, литературные журналы и порталы, творческие союзы, издательства и профессиональные критики и литераторы. Возможность самовыдвижения не предусмотрена! Номинантом может стать автор, постоянно проживающий в Российской Федерации. На соискание премии принимаются критические работы (статьи, обзоры, рецензии), опубликованные в период с 14 марта 2021 по 14 марта 2023 года. Работы по теории и истории литературы не рассматриваются.

Год от года увеличивается премиальный фонд Всероссийской премии «Неистовый Виссарион». В нынешнем сезоне лауреат получит 100 тысяч рублей, победителям в специальных номинациях «За творческую дерзость» и «Перспектива» достанется соответственно – 70 и 50 тысяч.

По традиции в состав жюри включается лауреат предыдущего сезона. Как сообщили в Белинке, в обновленный ареопаг, который будет оценивать работы конкурсантов, вошли: поэт и главный редактор «Нового мира» Андрей Василевский, писатель и критик из Санкт-Петербурга Валерий Шубинский (лауреат «Неистового Виссариона» прошлого сезона), поэт и литературный критик Евгения Риц, критик, эссеист и прозаик Александр Чанцев. Возглавляет жюри литературный критик, писатель, журналист Дмитрий Бавильский, живущий на два города – Челябинск и Москву.

Прием заявок закончится 25 апреля. Длинный список будет объявлен 28 апреля. Список финалистов станет известен 24 мая. Нового лауреата и победителей «Неистового Виссариона»-2023 назовут на торжественной церемонии в библиотеке им. Белинского 5 июня. Тогда же будет презентован очередной сборник статей призеров прошлого года.

Лауреаты прошлых сезонов 1-й сезон – Ольга Балла, автор более полутора тысяч статей, эссе, интервью о литературе в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Октябрь», «Знамя», The Art Newspaper Russia, на сайте «Радио Свобода», «Лиterraтура» и т. д. Среди публикаций, имевших большой общественный резонанс, – статьи «Власть слова и власть символа», «Интеллектуальная мода ХХ века». Автор сборников эссе «Примечания к ненаписанному», «Упражнения в бытии», «Время сновидений». 2-й сезон – Юлия Подлубнова, кандидат филологических наук, несколько лет – заведующая музеем «Литературная жизнь Урала ХХ века». В качестве литературного критика публиковалась в журналах «Урал», «Знамя», «Октябрь», «Волга», «Лиterraтура», «Воздух», «Артикуляция» и др. 3-й сезон – Игорь Гулин, с 2012 года – обозреватель журнала «Коммерсантъ-Weekend». Писал о литературе, кино и искусстве для порталов «Openspace», «Colta», альманаха «[Транслит]», журналов «НЛО», «Русская проза», «Сеанс» и др. Также занимается исследованиями позднесоветской культуры. 4-й сезон – Валерий Шубинский, с 1972 года живет в Пушкине (Царском Селе), затем – в Ленинграде. Автор семи книг стихов, научных биографий Гумилева, Хармса, Ходасевича и др. и многочисленных статей, часть из которых вошла в книгу «Игроки и игралища». Печатается также как прозаик и переводчик. Лауреат премии Андрея Белого (2018) и премии «Поэзия» (2020) в области критики.