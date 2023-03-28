Тотальный подход: в «столичный год» акция «Тотальный диктант» в регионе пройдет с размахом: на заводах, в театрах и торговых центрах

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и организаторы «Тотального диктанта» на открытии фирменного знака акции у школы № 100. Фото: Личная страница В. Пинаева в «ВК».

Завтра, в 7 часов по московскому времени, стартует регистрация на участие в «Тотальном диктанте», который состоится 8 апреля. В этом году столицей акции выбран Нижний Тагил. Там, на Демидовском железоделательном заводе, текст прочитает его автор, писатель и журналист Василий АВЧЕНКО. В целом в городе будут работать 35 площадок, которые смогут принять порядка трех тысяч желающих. Всего же в Свердловской области к проекту присоединятся 24 населенных пункта.

Впервые не в региональном центре

Акция «Тотальный диктант» зародилась в Новосибирске в 2004 году. С тех пор она превратилась в масштабное, всемирное событие. За время проекта его главными городами, помимо Новосибирска, становились Владивосток, Таллин (Эстония), Санкт-Петербург, Якутск и Ярославль. В нынешнем году статус столицы «Тотального диктанта» получил Нижний Тагил.

– Городская команда проделала очень большой путь, чтобы диктант в таком масштабном формате прошел именно в Нижнем Тагиле, – говорит руководитель социокультурных проектов фонда «Тотальный диктант» Ольга Суслова. – Мы оценивали опыт проведения акции в предыдущие годы, уровень филологов, саму команду организаторов. После первого этапа мы остановились на восьми городах, которые должны были подготовить заявки, то есть рассказать, что особенно интересного будет происходить в их городе, если они станут столицей «Тотального диктанта». В финал вышли четыре города, и нам оставалось лишь ждать – кто из них выиграет в общем голосовании. И теперь, побывав в победившем городе, мы по-настоящему завидуем тем, кому доведется писать диктант именно в Нижем Тагиле.

Среди финалистов, претендующих на статус столицы акции, также были Омск, Калининград и Мурманск, но тагильчане победили с большим отрывом.

– Вообще, это первый случай, когда столицей «Тотального диктанта» стал город, не являющийся региональным центром, – отмечает исполнительный директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков. – Более того, если говорить честно, у нас, как и у многих жителей других регионов, из-за определенного образа в массовой культуре сформировалось несколько стереотипов об этом городе. Но тагильская команда своими выступлениями, своей работой полностью их развеяла. Мы увидели, что Нижний Тагил – это не только заводская столица, заводское сердце страны, но и большой развитой культурный город. Теперь благодаря акции об этом узнает и наша многотысячная аудитория.

Юбилейный диктант – с мэром, артистами и рокером

Нижний Тагил в нынешнем году участвует в проекте «Тотальный диктант» уже десятый раз. И, как правило, в городе работали порядка десяти пунктов акции. Но в этот раз было решено значительно увеличить их число, поэтому желающие проверить свою грамотность могут это сделать уже на 35 площадках города.

Главной «сценой» «Тотального диктанта» и в Нижнем Тагиле, и, соответственно, в стране станет Демидовский железоделательный завод (Черноисточинск, ул. Кирова, 2а), где текст прочитает приморский писатель и журналист Василий Авченко (автор книг «Правый руль», «Дальний Восток: иероглиф пространства» и других). Его произведение посвящено знаменитому путешественнику, ученому, писателю, исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву. Напомним, что в 2022 году исполнилось 150 лет со дня его рождения. К слову, Василий Авченко приедет в Нижний Тагил за несколько дней до диктанта. Он посетит музеи и знаковые места города, а 8 апреля еще и проведет встречу с читателями – в Центральной городской библиотеке.

В Центральной городской библиотеке (пр. Строителей, 1а) тоже можно будет проверить себя – там текст прочитает заслуженный артист России, худрук Дома актера в Екатеринбурге Илья Скворцов. Самой маленькой площадкой «Тотального диктанта» в Нижнем Тагиле станет сторожевая башня на Лисьей горе: там диктант смогут написать два человека, а прочитает его драматург Анна Богачёва. Самый большой тагильский пункт – Нижнетагильский драматический театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, где ждут 300 человек. Прочитает текст заслуженный артист России, художественный руководитель этого театра Игорь Булыгин.

В Музее «Демидовская дача» (ул. Красногвардейская, 5а) участники будут писать под диктовку главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, а на музыкальной площадке – в Доме-музее Булата Окуджавы (ул. К. Маркса, 20а) – важную миссию доверили директору фестиваля «Ночь музыки», основателю «Старого Нового рока» Евгению Горенбургу.

– Но 8 апреля «столичность» Нижнего Тагила не закончится, а только начнется, – уверена руководитель социокультурных проектов фонда «Тотальный диктант» Ольга Суслова. – В сентябре в этом городе мы также проведем Фестиваль грамотности. Это наш специальный проект, масштабное событие, которое длится несколько дней. Мы привезем популярных писателей, ведущих лингвистов и экспертов в сфере деловой коммуникации и цифрового этикета. Участие во всех мероприятиях фестиваля будет бесплатным. У желающих появится возможность познакомиться с самыми интересными и современными знаниями о языке в доступных и популярных форматах.

Пожалуй, главным событием этого фестиваля станет открытие в Нижнем Тагиле Центра грамотности. Таких учреждений в стране – 83, но на данный момент на Урале пока не было открыто ни одного.

– Центр грамотности появится на базе Центральной городской библиотеки. Там будут собраны самые лучшие современные книги о языке, а также мы передадим коллегам инновационные форматы проведения событий на тему языка, – добавила Ольга Суслова.

В Екатеринбурге отличниками быть не только приятно, но и выгодно

В столице Урала «Тотальный диктант» тоже организован масштабно. Так, в Екатеринбурге будут работать 30 площадок, которые в сумме смогут принять две тысячи участников.

В Свердловской областной универсальной научной библиотеке им. В.Г. Белинского текст «Тотального диктанта» прочитает министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, а в культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» – заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Екатерина Сибирцева. Также в ТЦ «VEER Mall» текст Василия Авченко прочтет телеведущий Евгений Енин, а в Уральском филиале ГМИИ им. Пушкина (ГЦСИ Екатеринбург) – директор и главный режиссер Центра современной драматургии Антон Бутаков.

Причем в Екатеринбурге организаторы привлекают участников не только «спортивным интересом» и встречей с известными людьми области, но и необычными призами.

– В этом году хотим по-особенному поощрить всех отличников, чтобы эта просветительская акция им действительно запомнилась, – говорит председатель Уральской гильдии преподавателей русского языка как иностранного Алексей Боталов. – Мы подготовили серию поощрительных призов и, когда будут известны итоги, разыграем их между отличниками. Кроме того, предусмотрели пять призов для всех участников «Тотального диктанта» и распределим их тоже в формате розыгрыша или лотереи.

Кстати, об отличниках: статистика акции показывает, что в каждом городе тех, кто пишет диктант безошибочно, – примерно 40–50 человек. Хотя, как знать, может, в этот «столичный» для области год грамотных свердловчан окажется рекордно много.

Справка Регистрация на участие в «Тотальном диктанте» стартует завтра, 29 марта, в 7 утра по московскому времени, на официальном сайте акции totaldict.ru На странице нужно выбрать город и площадку, которая будет для вас удобна.

Акция состоится 8 апреля. Написать диктант можно в двух форматах – очно или онлайн.

8 апреля на сайте totaldict.ru будет идти 18-часовой онлайн-марафон с ведущими и включениями с главной площадки акции.

Параллельно «Тотальному диктанту» те, для кого русский язык является иностранным, смогут пройти тест «Труд».

Акция проходит при поддержке Фонда президентских грантов.