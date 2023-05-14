В свердловской "Библионочи" примут участие 650 библиотек

В Свердловской области 27 мая пройдет ежегодная акция в поддержку чтения "Библионочь". Фото: Павел Ворожцов

27 мая с 18:00 до 24:00 в Свердловской области пройдет ежегодная акция в поддержку чтения "Библионочь". В этом году к культурной инициативе присоединятся 650 библиотек из 72 городских округов и 5 муниципальных районов.

Мероприятия "Библионочи-2023" объединены одной темой — "Открытый урок: читаем вместе!", девиз — "Все будет класс!". Праздник книги и чтения впервые пройдет в Общероссийский день библиотек.

Особое внимание организаторы уделят теме наставничества: состоятся мероприятия, посвященные выдающимся педагогам Константину Ушинскому и Антону Макаренко. Также в программе запланированы события, посвященные Году знаменитого уральского детского писателя — Владислава Крапивина, сообщает портал "Культура Екатеринбурга".

Напомним, 2023 год указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. Миссия — признание особого статуса учителей, педагогов и наставников. Мероприятия направлены на повышение престижа профессии учителя.

Библиотеки и другие площадки подготовят для гостей творческие мастерские, литературные чтения, театрализованные представления, квесты, концерты, экскурсии, содержательные лекции, встречи с писателями и деятелями культуры, проведут экскурсии по книжным фондам.

Напомним, ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила дату проведения "Библионочи-2023".