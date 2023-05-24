Библионочь: слушаем, смотрим, играем и немножко читаем

Всего в рамках "Библионочи" в регионе пройдет 2 231 мероприятие. Из них 2 189 – в библиотеках (2 086 офлайн и 103 онлайн).

Библионочь – акция общероссийская, 27 мая в ней поучаствует вся страна. Но в каждом регионе – свой акцент. В Свердловской области это 85-летие со дня рождения Владислава Крапивина, 200 лет со дня рождения Константина Ушинского и Александра Островского.

Но юбиляры юбилярами, а ведь и сегодня наши земляки творят – радуют новыми книгами. В Свердловской областной публичной библиотеке имени Белинского свою новую книгу представит Николай Коляда. Но это не сборник пьес: «Ты не печалься» – рассказы, написанные Николаем Владимировичем за последние два года. Он и начинал в литературе как прозаик, его первые рассказы публиковались в газете «Уральский рабочий». В Белинке Николай Коляда ждет нас в 19.00. Почитает, ответит и всем-всем-всем подпишет свою книгу.

Но настоящая сенсация (пусть не обижается Николай Коляда) – лекция заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова «Феномен советской фантастики» (начало в 18.30). Нынешняя молодежь не представляет, чем была фантастика для советских людей. Глотком кислорода! Помните фильм «Чародеи» по мотивам книги братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу»? Там провинциальный волшебник (Валерий Золотухин) отправляется в командировку в Москву. И что он привозит своей невесте в подарок на Новый год? Мешок книг из серии «Библиотека современной фантастики». Не представляете, какая это была драгоценность… А Павел Владимирович представляет, помнит и всем, кто сможет поместиться в зале Белинки, расскажет: «Мне приятно прочитать лекцию про одно из любимых направлений в литературе, ведь я ребенок той самой эпохи, как и все люди моего поколения. Важны и ценности, которые транслирует фантастика 50–70-х годов. Это тот потенциал прошлого, который сегодня способен повлиять на современного человека, может быть востребован и будет способствовать движению вперед, развитию страны. Время мечтателей должно вернуться».

И там же, в Белинке, в 20 часов со своими читателями встретится писатель Алексей Сальников. Даже, возможно, не с читателями – многие видели нашумевший фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе и вокруг» (кстати, там снялся и Николай Коляда). Есть вопросы по книге и фильму? Интересно, что делает Сальников сейчас? Записывайте в ежедневнике: «Сальников. Белинка. 27 мая. 20.00. NB!»

Если вы не столько читатели, сколько зрители, в той же Библиотеке Белинского в 19 часов смотрите иммерсивный спектакль «Записки замоскворѣцкаго жителя» (по мотивам пьес А.Н. Островского «Бесприданница», «Гроза», «Лес», «Доходное место», «Бедность не порок» и биографии самого драматурга) от воспитанников творческой мастерской «Театр» под руководством Любови Таубе.

И меломаны не в обиде.

18:00–19:00 – хор «Ариэль» (УрФУ). Руководитель – Александра Лайс.

20:30–21:30 – вокальный концерт «Листая дневники Фёдора Шаляпина». Исполнитель: оперный певец, бас-баритон Кирилл Попов. Концертмейстер: Тимофей Антропов.

22:00–22:40 – фортепианный концерт «Иностранцы берут уроки в России». Исполнитель Александр Лутков. В программе сочинения Льва Орнштейна, Ф. Листа, Ф. Шуберта.

23:00–23:30 – «Дневник оперного исполнителя». Исполнители: артисты театра оперы и балета Александр Фролов, Любовь Франкова, Андрей Нюхалов, Мария Шляпникова. В программе: романсы и песни на тексты русских и зарубежных авторов.

18:30–19:00 – «Музыкальный инструмент гужчэн»: рассказ об инструменте и выступление с гужчэном.

И это только (и далеко не все) в Библиотеке Белинского. А всего в Свердловской области участие в акции примет 701 организация, из них 682 – библиотеки Свердловской области из 90 муниципальных образований, в том числе 52 площадки-организации в Екатеринбурге (44 библиотеки). К культурной инициативе присоединятся Объединенный музей писателей Урала, Инновационный культурный центр, Храм святителя Иннокентия Московского.

Не советуем опаздывать — в 18:00, в Белинке начнется черт-те что… то есть «Кот и Ко» – книжно-художественная композиция.

На выставке домашние любимцы окажутся в компании классиков литературы и современных писателей, собственных художественных отображений и коллекции книг из фонда библиотеки в количестве 99 изданий.

Персонаж, имеющий прямое отношение к семейству кошачьих, необычайно популярен не только в соцсетях. С завидной регулярностью он возникает на книжных обложках. Представленное на экспозиции – лишь малая часть написанного про котиков. С детства мы полюбили гофмановского Кота Мурра и киплинговскую Кошку, которая гуляла сама по себе и, конечно, того, который носил сапоги. Некоторые авторы создают целые серии литературных произведений, где из книги в книгу кочуют пушистые и усатые. Например, создательница «уютных» детективов Лилиан Джексон Браун – у нее то «Кот, который зверел от красного», то «Кот, который сорвал аплодисменты». В последнее время на российском книжном рынке большим успехом пользовался роман «Дни Савелия» Григория Служителя. Петербургский автор Лев Усыскин не так давно опубликовал большой роман в готическом духе «Необычайные похождения с белым котом». Так что среди огромного потока чисто коммерческой и развлекательной литературы встречаются и серьезные вещи. Выходят и комиксы, и скетчбуки, славу во всем мире приобрел рисованный Кот Саймон.

Книги хотя и занимают на выставке ведущее место, но разместятся по соседству с различными визуальными воплощениями. Взрослых и юных зрителей порадуют картины екатеринбургских художниц Елены Гладышевой и Марины Кузнецовой, оригинальный «Кисворд». Подборка открыток продемонстрирует писателей, позирующих с котами. Мастера слова порой придумывали им странные клички: у Жана-ПоляСартра котика звали Ничто, у АльбераКамю – Сигарета, у Иосифа Бродского – Миссисипи, у Хулио Кортасара – Фланель, а у Говарда Лавкрафта – вообще Ниггермэн. А снимки Владислава Крапивина с его Максом удалось разыскать в семейном архиве. Ныне действующие писатели и поэты, среди которых немало наших земляков, тоже не избежали искушения завести себе кису. Самым известным кошколюбом слывет драматург Николай Коляда, в его доме коты обычно живут как раз целыми компаниями.

И это только (и далеко не всё) в Библиотеке Белинского. А всего в Свердловской области участие в акции примет 701 организация, из них 682 – библиотеки Свердловской области из 90 муниципальных образований, в том числе 52 площадки-организации в Екатеринбурге (44 библиотеки). К культурной инициативе присоединятся Объединенный музей писателей Урала, Инновационный культурный центр, Храм святителя Иннокентия Московского.

С 18:00 до полуночи будет представлено всего 2 231 мероприятие (2 125 в режиме офлайн и 106 онлайн). Из них 2 189 – библиотеками (2 086 офлайн и 103 онлайн).