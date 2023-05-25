«Неистовый Виссарион» огласил список финалистов

Среди визуальных призов "Неистового Виссариона" неизменными все пять лет остаются гонги, ведь литературный критик - глашатай, ориентирующий читателей в гигантском пространстве литературы. Предоставлено Библиотекой им. Белинского

Всероссийская литературная премия «Неистовый Виссарион», учрежденная пять лет назад в Свердловской области и существующая при поддержке областного министерства культуры, объявила финалистов юбилейного сезона. В список вошли 13 авторов. «Счастливое число!» – прокомментировали этот факт в Белинке, которая и инициировала когда-то рождение уникальной в России премии для литературных критиков.

– Премия учреждена для поддержки литературных тружеников, которые чаще всего остаются в тени, – подчеркнул при оглашении имен финалистов «Неистового Виссариона» автор идеи премии ​Евгений​ ​Иванов​. – И за пять лет мы достигли существенного – признания литературным сообществом России: региональная по рождению, премия имеет сегодня федеральный статус.

Главная же цель премии – продвижение современной российской критики, осмысляющей актуальный литературный процесс и книги-новинки. На рассмотрение принимаются исключительно статьи о русскоязычной литературе XXI века.

В юбилейный сезон было подано более 80 заявок. К рассмотрению приняты 75. Номинаторами выступили журналы «Дружба народов», «Волга», «Бельские просторы», «Вятка литературная», «Юность», «Знамя», «Нева» и другие. К ним присоединились литературные порталы, издательства, библиотеки, а также профессиональные критики и известные литераторы – они тоже имеют право выдвижения номинантов. Географически же нынешний «Неистовый Виссарион», отмечает координатор премии главный библиотекарь Белинки ​Екатерина Симонова​, это практически вся Россия: Новосибирск, Великие Луки, Самара, Мытищи, Севастополь, Камышин – вплоть до Камчатского края. Длинный список номинантов по сравнению с предыдущими сезонами значительно обновился. Около трети участников впервые претендовали на победу в конкурсе, что и подтверждает возросшую популярность премии.

Какие же произведения современной русскоязычной литературы оказались интересны критике? Лидером по количеству критических откликов стал роман «Саша, привет!» ​Дмитрия Данилова​ (в Белинке с удовлетворением отметили, что в прошлом году он был председателем жюри премии).

– Конечно, в первую очередь в поле зрения критиков попали книжные новинки, например – роман «Снарк снарк» ​Эдуарда Веркина​, – рассказывает Евгений Иванов. – Но бывает, что критическая статья посвящена одному-единственному стихотворению. И это тоже важно – чтобы русская поэзия развивалась. Некоторые критики работают с одним литературным жанром, например – оценивают только фантастику. Другие предпочитают обзорные публикации – рецензии, авторские колонки. В любом случае главные критерии – профессионализм, компетентность, мастерство разбора произведения...

В связи с последним – мастерство! – изменился один из визуальных призов премии. Раньше это был Пегас, теперь – строительный мастерок, сделанный из настоящего уральского металла.

Когда определены финалисты – начинает работать жюри (нынче его возглавляет челябинец ​Дмитрий​ ​Бавильский​). Жюри определит, кроме главного победителя, лауреатов в номинациях «За творческую дерзость» и «Перспектива». Имена будут объявлены 2 июня на Большом книжном фестивале «Красная площадь» в Москве – главном литературном событии страны, а 5 июня награды и денежные премии будут вручены в Белинке. Прямая трансляция церемонии будет доступна на телеканале «Культура. РФ».