Уральская премия для российских литературных критиков

Победителям будут вручены золотой, серебряный и бронзовый гонг.

Всероссийская литературная премия «Неистовый Виссарион», учрежденная пять лет назад нашей Белинкой и присуждающаяся при поддержке министерства культуры Свердловской области, объявила финалистов. В списке 13 авторов. «Счастливое число!» – оценили в областной библиотеке количество номинантов уникальной премии для литературных критиков.

– Премия учреждена для поддержки литературных тружеников, которые чаще всего остаются в тени, – подчеркнул автор идеи премии Евгений Иванов. – За пять лет мы достигли существенного – региональная по рождению, премия имеет сегодня федеральный статус, стала брендом региона.

Главная цель – продвижение критики, осмысляющей актуальный литературный процесс. В юбилейный сезон подано более 80 заявок. К рассмотрению приняты 75. Номинаторами выступили журналы «Дружба народов», «Юность», «Знамя» и другие, а также издательства, библиотеки. Географически же нынешний «Неистовый Виссарион» это практически вся Россия.

Бывает: критическая статья посвящена одному стихотворению. И это важно – чтобы русская поэзия развивалась. Некоторые критики работают с одним литературным жанром, например – оценивают фантастику. Другие предпочитают обзорные публикации. В любом случае главный критерий – мастерство разбора произведения...

В нынешнем сезоне лауреат получит 100 тыс. рублей. Победители в номинациях «За творческую дерзость» и «Перспектива» – 70 и 50 тысяч. Имена будут объявлены 2 июня на Книжном фестивале «Красная площадь» в Москве, а 5 июня премии будут вручены в Белинке. Трансляция церемонии будет доступна на канале «Культура».