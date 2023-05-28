Встреча с Алексеем Сальниковым, лекция Павла Крекова о фантастике: как прошла «Библионочь» в Свердловской области. Фото

В библиотеке им. Белинского прошла встреча с писателем Алексеем Сальниковым. Фото: Борис Ярков

В регионе состоялась Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь». Ее участниками стали 692 площадки, на которых прошло более 2 тысяч мероприятий: творческие мастерские, литературные чтения, театрализованные представления, квесты, квизы, концерты, экскурсии, лекции, встречи с писателями и другие. В этом году «Библионочь» посвятили объявленному Владимиром Путиным Году педагога и наставника в России, тема акции — «Открытый урок: читаем вместе».

По традиции открыли «Библионочь» на главной площадке акции в области — библиотеке им. В. Г. Белинского. Там прошло 50 мероприятий, объединенных в 15 тематических программ: «Торжественная линейка», «Уроки устного», «Классный час», «Уроки музыки», «Герб как текст. Уроки чтения», «Родительское собрание» и др.

Центральная программа стартовала с лекции заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова «Феномен советской фантастики».

«Мне приятно прочитать лекцию про одно из любимых направлений в литературе, ведь я ребенок той самой эпохи, как и все люди моего поколения. Важны и ценности, которые транслирует фантастика 50–70-х годов. Это тот потенциал прошлого, который сегодня способен повлиять на современного человека, может быть востребован и будет способствовать движению вперед, развитию страны. Время мечтателей должно вернуться», — отметил Павел Креков.

Павел Креков ведет лекцию о феномене советской фантастики. Фото: Борис Ярков

Также в «Белинке» прошло несколько творческих встреч с писателями. Одной из самых востребованных стала встреча с Алексеем Сальниковым — автором романов «Петровы в гриппе», «Опосредованно», «Оккульттрегер», лауреатом премий «НОС» и «Национальный бестселлер».

Алексей Сальников. Фото: Борис Ярков

Фото: Борис Ярков

Кроме того, участники «Библионочи» смогли пообщаться с Дарьей Бобылёвой — автором произведений, написанных в жанре мистики и хоррор, в том числе романа «Вьюрки», вышедшего в серии «Самая страшная книга» и вошедшего в лонг-лист премии «Большая книга» и «Ясная поляна», а также романов «Неучтенная планета» и «Забытый человек». Еще одна встреча состоялась с литературным критиком, редактором журнала «Знание — сила» и книжным навигатором журнала «Знамя» Ольгой Баллой.

Ярким событием «Библионочи» стала презентация книги рассказов драматурга, режиссера Николая Коляды под названием «Ты не печалься».

Николай Коляда. Фото: Борис Ярков

Фото: Борис Ярков

Фото: Борис Ярков

Конечно же в рамках акции были запланированы и экскурсионные программы. Гости «Белинки» узнали, как устроено главное книгохранение области, какие книжные редкости хранит фонд Центра депозитарного хранения документов, какие секреты расстановки материалов существуют в фонде отдела музыкально-нотной литературы.

Также во время «Библионочи» в библиотеке состоялось открытие Центра краеведческой генеалогии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка — совместного проекта библиотеки им. В. Г. Белинского и Уральского историко-родословного общества. Мероприятие сопровождало несколько лекций, на одной из них — «А кто ты в родословной Д. Н. Мамина-Сибиряка?» — каждый смог получить консультацию от ведущих генеалогов и узнать, не связан ли он родственными связями с семьей уральского писателя, а также получить рекомендации по составлению своей родословной.

Фото: Борис Ярков

Фото: Борис Ярков

Фото: Борис Ярков

Фото: Борис Ярков