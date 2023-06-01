Политики и общественники провели книжный марафон «Читаем детям»

Сенатор Российской Федерации Виктор Шептий прочитал ребятам отрывок из поэмы «Сын артиллериста» Константина Симонова. Фото: Алена Шиян

Сегодня в акции в честь Дня защиты детей приняли участие сенатор Российской Федерации Виктор Шептий, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и другие. В зале собрались около двадцати ребят, которым известные уральцы зачитали отрывки из своих любимых произведений.

Сенатор Российской Федерации Виктор Шептий поделился интересной историей из детства и прочитал ребятам отрывок, связанный с ней.

– Мне было 11 лет, на новогодние каникулы нам задали выучить отрывок из стихотворения Константина Симонова «Сын артиллериста». Я гостил у бабушки в Тюмени, было много свободного времени и я выучил всю эту поэму полностью. На первом уроке литературы после каникул меня вызвали первым. Учительница спросила: «Какой отрывок ты будешь читать?». Я ответил, что выучил полностью. Учительница дала мне возможность прочитать поэму от начала и до конца. За это мне поставили пятерку за четверть сразу. Произведение я запомнил на всю жизнь, и оно стало одной из причин, почему я стал военным, – отметил Виктор Шептий.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов выбрал для прочтения одну из своих любимых книг – «Тень каравеллы».

– Это книга нашего земляка – Владислава Крапивина. Я летал в командировку и с удовольствием перечитал повесть, восстановил ее в памяти, и надеюсь, у кого-то из вас тоже появится желание прочесть ее, – сказал Алексей Орлов.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области, автогонщик Сергей Карякин прочел ребятам отрывок из сказа Павла Бажова «Малахитовая шкатулка», депутат Екатеринбургской городской думы Татьяна Вяткина – отрывок из книги Дмитрия Мамина-Сибиряка «Серая шейка».