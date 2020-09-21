Екатеринбургский цирк планирует возобновить работу с середины октября

Работа Екатеринбургского цирка возобновится с программы "Шоу воды, огня и света!". Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, который разрешает возобновить работу цирков, аквапарков, тотализаторов и букмекерских контор. Екатеринбургский государственный цирк может возобновить работу с середины октября.

"Пока точной даты открытия цирка нет, но, ориентировочно, мы планируем открыться с середины октября. В марте у нас началась программа "Шоу воды, огня и света!", которая была отменена из-за коронавируса. Всё это время артисты шоу находились в Екатеринбурге, поэтому в октябре мы возобновим их программу", - рассказали "Областной газете" в пресс-службе цирка.

Отметим, что документ, разрешающий возобновить деятельность цирков, "Облгазета" публиковала ранее.

Напомним, в начале июля стало известно, что Правительство РФ выделит на реконструкцию Екатеринбургского цирка 2,4 млрд рублей. Как сообщала директор цирка Тамара Бортникова, капремонт запланирован на 2022 год.

Читайте также:

Цирк уедет… но только на время ремонта.