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Культура / Цирк
21 января 2021, 10:53

Нижнетагильский цирк возобновит работу в начале февраля

Циркач с попугаями

Екатеринбургский цирк открылся 26 декабря 26 декабря программой "Шоу воды, огня и света!". Фото: Галина Соловьёва

Цирк в Нижнем Тагиле возвращается к работе после карантина из-за пандемии коронавируса. Представления возобновятся с 6 февраля 2021 года.

Нижнетагильский цирк откроется программой всемирно известного цирка Филатовых, династия которых отмечает 185-летие. Зрителям обещают показать "медвежий цирк" - на арене появятся сразу 15 хищных животных на мотобайках, роликах и квадроциклах, - шоу аргентинских попугаев, а также верблюдов, австралийских розовых пеликанов и многое другое.

"С 6 февраля 2021 г. Нижнетагильский цирк возобновляет свою работу! Всего 8 шоу! Всемирно известного цирка Филатовых. Уникальные трюки, редкие экзотические животные и неповторимый шарм, присущий легендарной династии. Номера представит 5-е поколение династии Филатовых - Александр и Валентина", - говорится на странице цирка в соцсетях.

Напомним, что циркам в Свердловской области разрешили работать в октябре. Соответствующий документ подписал губернатор Евгений Куйвашев 21 сентября. Но, как ранее сообщили "Областной газете" в пресс-службе Екатеринбургского цирка (филиал компании Росгосцирк), чтобы открыться, они ждали распоряжение Росгосцирка. В цирк в столице Урала оно поступило в декабре. Учреждение открылось с 26 декабря программой "Шоу воды, огня и света!".

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Фото: сайт Нижнетагильского цирка
Областная газета Свердловской области

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