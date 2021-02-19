Росгосцирк возглавил Сергей Беляков

Сергей Беляков. Пресс-служба компании "Росгосцирк"

Министерство культуры России объявило победителя на замещение должности генерального директора компании «Росгосцирк». Всего на конкурс, который проходил в два этапа, заявились 15 кандидатов.

Напомним, предыдущий руководитель Росгосцирка Владимир Шемякин пробыл на посту чуть больше года, и в декабре 2020-го оставил должность по собственному желанию. Исполняющим обязанности гендиректора стал Сергей Беляков.

С 2016 по 2018 год Беляков являлся заместителем руководителя Росгосцирка по гастрольной деятельности, с декабря 2018-го по апрель 2019-го он исполнял обязанности гендиректора компании, затем стал советником руководителя.

Есть в биографии Сергея Белякова и свердловский след – с 2004 по 2006 год он возглавлял Нижнетагильский государственный цирк.

Отметим, что на должность гендиректора Росгосцирка также претендовала Тамара Бортникова, которая с августа 2019 года руководит Екатеринбургским государственным цирком.

Справка «ОГ»: в Росгосцирк входят 38 стационарных цирков, включая оба свердловских. За последние десять лет в компании сменились шесть руководителей.