День цирка с династией Филатовых

Татьяна Филатова: "Медведь - символ России и нашей династии. Наш папа считал, что медведь в чём-то похож на человека - такой же сильный, требовательный, смелый". Фото: Галина Соловьёва

17 апреля – Международный день цирка. С 2010 года он проводится в третью субботу апреля. Екатеринбург отметит этот праздник детей всех возрастов (бывших и нынешних) вместе с артистами легендарного «Цирка Филатовых», который сейчас гастролирует в столице Среднего Урала.

– Для нас очень символично выступать сейчас в Екатеринбургском цирке, – рассказывает директор и художественный руководитель программы «Цирк династии Филатовых», народная артистка России Татьяна Филатова. – Исполнилось 100 лет со дня рождения народного артиста СССР Валентина Ивановича Филатова (создатель всемирно известного аттракциона «Медвежий цирк» родился в Екатеринбурге в 1920 году. - Прим. «ОГ») и 185 лет – династии цирковых артистов Филатовых. И мы очень рады вернуться в Екатеринбург после четырёхлетнего перерыва. Мы с тех пор очень изменились, так что даже те, кто был на наших представлениях четыре года назад, увидят для себя много нового.

И что не менее важно, династия цирковых артистов Филатовых за прошедшие четыре годы ещё больше выросла. По словам Татьяны Филатовой, у неё появилось трое внуков, которые пока подрастают, к следующим гастролям на Урале могут стать представителями уже шестого поколения знаменитой цирковой семьи, вышедшими на арену.

– Главным событием нынешнего Международного дня цирка будет «Парад династий», – сообщила директор Екатеринбургского циркаТатьяна Бортникова. – И по счастливому стечению обстоятельств мы этот замечательный праздник отмечаем вместе с династией Филатовых. У нас сейчас проходит Неделя цирка. Уже в среду состоится открытая репетиция «Цирка Филатовых». Это будет совершенно уникальная возможность увидеть, как готовятся артисты и животные к своим выступлениям. 15 апреля состоится программа «Доктор цирк», куда мы ждём детей, которые особенно нуждаются во внимании и положительных эмоциях.

Что же касается собственно 17 апреля, то в этот день, по словам Татьяна Бортниковой, в музее Екатеринбургского цирка откроется новая экспозиция, посвящённая династии Филатовых. А когда позволит погода, рядом со зданием цирка появится «Сад династий». Филатовы пообещали поделиться яблочными саженцами.

26 и 27 апреля в Челябинске пройдёт первый Всероссийский форум для руководителей цирковых самодеятельных коллективов «Цирк будущего».

– Кто, как не наши дети, являются нашей надеждой на будущее, – рассказал художественный руководитель Большого московского цирка Аскольд Запашный. – Мероприятие нацелено на то, чтобы дать возможность познакомиться с мэтрами молодым представителям циркового искусства. Цирк сейчас переживает сложное время, и в Челябинске будут руководители цирковой отрасли, которые ответят на накопившиеся вопросы.

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