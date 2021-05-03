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Культура / Цирк
3 мая 2021, 15:24

Кабмин РФ утвердил правила предоставления грантов частным циркам

Цирковые медведи

Планируется выдавать от 10 до 15 грантов в год. Фото: Галина Соловьёва.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил предоставления грантов на развитие циркового искусства. Средства будут выделяться на создание новых программ и их проката в России и за рубежом.

Как сообщается на сайте Правительства РФ, гранты будут выдаваться на конкурсной основе, а получить их цирк сможет один раз в два года. Планируется выдавать от 10 до 15 грантов в год. Всего на эти цели в рамках госпрограммы "Развитие культуры" из федерального бюджета ежегодно будут выделять по 90 млн рублей.

Отмечается, что эти деньги организации смогут потратить на оплату труда сотрудников и приглашённых специалистов, аренду сцен, транспортировку декораций, создание костюмов и реквизита, командировочные затраты и оплату договоров о передаче авторских прав на использование аудиовизуальной продукции.

Сроки и порядок подачи заявок на конкурс будет определять Минкультуры РФ.

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Областная газета Свердловской области

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