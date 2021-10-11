"Раздувают из мухи слона" - директор Нижнетагильского цирка об инциденте на представлении

Семья ребёнка претензий к цирку не имеет. Фото: официальная страницы учреждения ВК.

Директор Нижнетагильского цирка Руслан Марчевский рассказал "Областной газете", что произошло на субботнем преставлении. Он заверил, что обезьяна не кусала юного посетителя.

Данная информация ранее распространилась в Интернете. Сообщалось о том, что животное напало на 5-летнего ребёнка и повредило ему левую ногу. Прокуратурой Свердловской области даже была организована проверка.

"Раздувают из мухи слона", - заявил изданию Руслан Марчевский. Он уточнил, что поведение обезьяны во время "Тропик шоу" не было агрессивным.

"Она кричала и бегала по проходу в зрительской части, радостно приветствуя гостей представления. Одного из них – маленького мальчика – обезьяна не кусала, она задела его лапой. Сотрудники цирка держали ситуацию под контролем и оперативно вернули обезьяну на манеж", - сказал директор цирка.

По словам нашего собеседника, семья ребёнка претензий к учреждению не имеет. Более того, мальчик уже готов прийти на представление в эти выходные. Для обезьянки он хочет принести связку бананов.