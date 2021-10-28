Кабмин России выделил на поддержку государственных цирков 625 миллионов

Речь идёт о подведомственных "Росгосцирку" учреждениях - всего 37 стационарных цирков, включая Екатеринбургский государственный. Фото: Галина Соловьёва.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о поддержке государственных цирков, пострадавших в период пандемии коронавирусной инфекции. Всего на эти цели выделено 624,7 млн рублей.

Речь идёт о подведомственных "Росгосцирку" учреждениях - всего 37 стационарных цирков, включая Екатеринбургский государственный. В них на сегодняшний день работает 5,5 тыс. человек.

В целях борьбы с распространением коронавируса цирки были вынуждены уменьшить заполняемость залов, что привело к снижению выручки. При этом ежегодная субсидия "Росгосцирку" только на 20% покрывает расходы по зарплате работникам, тратам на коммунальные услуги, содержанию имущества и другим обязательным платежам.

Решение обеспечить дополнительную поддержку цирков было принято на заседании Правительства РФ 22 октября. Средства будут направлены из резервного фонда кабмина.

"Росгосцирк" в качестве основного условия получения поддержки должен взять на себя обязательство – сохранить на конец года не менее 95% сотрудников подведомственных ему цирков", - говорится на сайте правительства.

Эффективное расходование средств будет контролировать Минкультуры РФ. Соответствующий доклад министерство должно предоставить в кабмин до 1 февраля 2022 года.

Ранее "Областная газета" сообщала о планах Екатеринбургского цирка уйти на капремонт в 2022 году. Тогда же стоимость реконструкции здания оценивалась в 2 млрд 458 млн рублей. Однако в сентябре нынешнего года, когда был объявлен конкурс на ремонт учреждения, максимальная начальная цена контракта на проведение работ составила 2 млрд 250 млн рублей.

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