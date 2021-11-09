В Екатеринбурге окончательно утвердили подрядчика для реконструкции цирка

Компания "Равелин" предложила выполнить ремонт Екатеринбургского цирка за 2 млрд 250 млн 190 тыс. 149 рублей. Фото: Галина Соловьёва.

На портале госзакупок повторно провели конкурс на определение подрядчика, который будет заниматься реконструкцией Екатеринбургского цирка. Им стала компания Минкультуры РФ ООО "Равелин".

По данным на сайте госзакупок, компания "Равелин" предложила выполнить ремонт Екатеринбургского цирка за 2 млрд 250 млн 190 тыс. 149 рублей. Аналогичная цена была предложена ООО "Артстройтехнология", однако эта компания по результатам конкурса заняла второе место.

Отметим, что прошлый конкурс также завершился победой ООО "Равелин", но результаты тендера были анулированы после жалобы компании "Атомстройкомплекс" в ФАС. Застройщик посчитал, что начальная цена была сформирована неправильно. В компании отметили, что в документации отсутствует форма для подачи заявки в соответствии с требованиями закупочной документации, а общая площадь здания указана неверно.

ФАС рассмотрела жалобу и пришла к выводу, что она необоснованна. Тем не менее в действиях заказчика (Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства") нашли нарушение закона о контрактной системе. Антимонопольная служба выдала предписание, а компании, занимавшейся закупкой, было необходимо устранить все нарушения.

Конкурс был организован заново. После повторной подачи заявок от претендентов "Атомстройкомплекс" пожаловался в ФАС ещё раз, но ведомство не стало отменять тендер.

Напомним, изначально на реконструкцию Екатеринбургского цирка были готовы выделить 2 млрд 458 млн рублей, но затем сумму сократили.