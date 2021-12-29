Кто отличник, тот в цирке – смеётся

Для шоу «Одиссея» построили сложную техническую конструкцию, которую наполнили несколькими тоннами воды. Фото: Алексей Кунилов

Лучших школьников Екатеринбурга и области по оценкам первого полугодия пригласили на цирковое представление. Наш регион принимает участие в акции «Цирк – отличникам». Ребята увидели новый мюзикл на воде под названием «Одиссея».

Акцию запустила Российская государственная цирковая компания по всей стране. Присоединился к ней и Екатеринбург. В акции зарегистрировались более 150 школ. На первое представление собрались отличники из 45 образовательных учреждений Свердловской области. Условия участия в акции, на первый взгляд, просты. Достаточно учиться на «отлично», потом своевременно подать заявку от школы и получить подарочный «Билет отличника». Но так ли просто учиться на одни пятёрки?

– Наша акция получила позитивный отклик. Школьники по всей стране и их родители звонят и интересуются, как получить «Билет отличника», – рассказала первый заместитель гендиректора Росгосцирка Татьяна Бушкова. – Это очень приятно, так как знания обогащают творческий потенциал и культурный уровень наших детей. Усердно занимаясь весь учебный год, школьники получили подарок от компании Росгосцирк и посетили цирковые представления. Замечательно, что это совпало ещё и с новогодними праздниками, так как в такое волшебное время дарить подарки вдвойне приятно.

Тех, кто старательно зарабатывал в первом полугодии самые высокие оценки, оказалось немало. На первое представление в Екатеринбургский цирк были приглашены почти 1800 человек. Это школьники с 3 по 5 класс. Их вниманию представили шоу «Одиссея». Это действительно уникальная постановка, в которой органично соединились цирк, мюзикл, театр. Более того, действие происходит на воде.

На сцене полное разнообразие цирковых номеров. От акробатов... Фото: Алексей Кунилов

– Это удивительная сказка, потому что у нас зимой вода не замерзает, – рассказывает главный режиссёр представления Виктория Олифирова. – Потом мы перенесёмся в Древнюю Грецию. Дети встретятся с героями мифов и станут свидетелями настоящего чуда. Переживая необыкновенные приключения, Одиссей вместе со зрителями приходит к важному выводу: за счастьем не надо далеко ходить, оно рядом с тобой, и его не нужно искать. Счастье – твоя семья и близкие. Мы сделали всё, чтобы представление оставило тепло в сердцах зрителей.

И вот зал заполнен. Свет гаснет. Голоса стихают. Шоу начинается. На сцене бьют фонтаны, арена, до краёв заполненная водой, приходит в движение. Даже взрослые не могут оторвать взгляд от магии спектакля. Ещё одна особенность постановки – живое пение. Главный герой на протяжении всего действия поёт без фонограммы. Для этой роли был специально приглашён солист Новосибирского музыкального театра Алексей Коновалов.

...до трио клоунов, по сценарию устроивших рыбалку. Фото: Алексей Кунилов

Каждый номер «Одиссеи» – это отдельная история, вплетённая в общий сюжет. Вода здесь и место действия, и даже ещё один герой, который неразрывно связан с происходящим. Именно по воде возвращался Одиссей в родные края. На арене Екатеринбургского цирка он встречается с Горгоной, которая легко управляется с огромными змеями, с Циклопом, с Икаром, взлетающим к самому куполу, и с другими героями. Выступают также трио клоунов, акробаты, жонглёры, воздушные гимнасты.

Медуза Горгона выходит на арену с живой змеёй. Фото: Алексей Кунилов

Появляются на цирковой арене и животные – шимпанзе, павианы, дикобраз, крокодил, еноты, морской котик. Бурные овации вызывает номер с попугаями, когда один из них в качестве средства передвижения использует крохотный самокат.

Представление смотрится на одном дыхании. Юные зрители активно делятся своими впечатлениями. Третьеклассник Сашарассказывает обо всём увиденном маме.

– А потом морской котик крутил сразу пять обручей!

– Клоуны ловили рыбу прямо в цирке, – кричит уже другой мальчишка.

Директор ФКП «Росгосцирк» «Екатеринбургский государственный цирк» Тамара Бортникова рассказала:

– Российская государственная цирковая компания создаёт уникальные проекты, чтобы каждый имел возможность прикоснуться к миру циркового искусства. Благодарим министерство образования и молодёжной политики Свердловской области в лице министра – Юрия Ивановича Биктуганова и Департамент образования города Екатеринбурга в лице Константина Валерьевича Шевченко за поддержку акции и эффективное сотрудничество.

Заявки на участие в программе «Цирк – отличникам» принимаются на электронную почту: ekaterinburg@circus.ru .

Екатеринбургский цирк работает все каникулы, шоу «Одиссея» будет удивлять зрителей до 16 января.