Кто отличник, тот в цирке – смеётся

Лучших школьников Екатеринбурга и области по оценкам первого полугодия пригласили на цирковое представление. Наш регион принимает участие в акции «Цирк – отличникам». Ребята увидели новый мюзикл на воде под названием «Одиссея».
Акцию запустила Российская государственная цирковая компания по всей стране. Присоединился к ней и Екатеринбург. В акции зарегистрировались более 150 школ. На первое представление собрались отличники из 45 образовательных учреждений Свердловской области. Условия участия в акции, на первый взгляд, просты. Достаточно учиться на «отлично», потом своевременно подать заявку от школы и получить подарочный «Билет отличника». Но так ли просто учиться на одни пятёрки?
– Наша акция получила позитивный отклик. Школьники по всей стране и их родители звонят и интересуются, как получить «Билет отличника», – рассказала первый заместитель гендиректора Росгосцирка Татьяна Бушкова. – Это очень приятно, так как знания обогащают творческий потенциал и культурный уровень наших детей. Усердно занимаясь весь учебный год, школьники получили подарок от компании Росгосцирк и посетили цирковые представления. Замечательно, что это совпало ещё и с новогодними праздниками, так как в такое волшебное время дарить подарки вдвойне приятно.
Тех, кто старательно зарабатывал в первом полугодии самые высокие оценки, оказалось немало. На первое представление в Екатеринбургский цирк были приглашены почти 1800 человек. Это школьники с 3 по 5 класс. Их вниманию представили шоу «Одиссея». Это действительно уникальная постановка, в которой органично соединились цирк, мюзикл, театр. Более того, действие происходит на воде.
– Это удивительная сказка, потому что у нас зимой вода не замерзает, – рассказывает главный режиссёр представления Виктория Олифирова. – Потом мы перенесёмся в Древнюю Грецию. Дети встретятся с героями мифов и станут свидетелями настоящего чуда. Переживая необыкновенные приключения, Одиссей вместе со зрителями приходит к важному выводу: за счастьем не надо далеко ходить, оно рядом с тобой, и его не нужно искать. Счастье – твоя семья и близкие. Мы сделали всё, чтобы представление оставило тепло в сердцах зрителей.
И вот зал заполнен. Свет гаснет. Голоса стихают. Шоу начинается. На сцене бьют фонтаны, арена, до краёв заполненная водой, приходит в движение. Даже взрослые не могут оторвать взгляд от магии спектакля. Ещё одна особенность постановки – живое пение. Главный герой на протяжении всего действия поёт без фонограммы. Для этой роли был специально приглашён солист Новосибирского музыкального театра Алексей Коновалов.
Каждый номер «Одиссеи» – это отдельная история, вплетённая в общий сюжет. Вода здесь и место действия, и даже ещё один герой, который неразрывно связан с происходящим. Именно по воде возвращался Одиссей в родные края. На арене Екатеринбургского цирка он встречается с Горгоной, которая легко управляется с огромными змеями, с Циклопом, с Икаром, взлетающим к самому куполу, и с другими героями. Выступают также трио клоунов, акробаты, жонглёры, воздушные гимнасты.
Появляются на цирковой арене и животные – шимпанзе, павианы, дикобраз, крокодил, еноты, морской котик. Бурные овации вызывает номер с попугаями, когда один из них в качестве средства передвижения использует крохотный самокат.
Представление смотрится на одном дыхании. Юные зрители активно делятся своими впечатлениями. Третьеклассник Сашарассказывает обо всём увиденном маме.
– А потом морской котик крутил сразу пять обручей!
– Клоуны ловили рыбу прямо в цирке, – кричит уже другой мальчишка.
Директор ФКП «Росгосцирк» «Екатеринбургский государственный цирк» Тамара Бортникова рассказала:
– Российская государственная цирковая компания создаёт уникальные проекты, чтобы каждый имел возможность прикоснуться к миру циркового искусства. Благодарим министерство образования и молодёжной политики Свердловской области в лице министра – Юрия Ивановича Биктуганова и Департамент образования города Екатеринбурга в лице Константина Валерьевича Шевченко за поддержку акции и эффективное сотрудничество.
Заявки на участие в программе «Цирк – отличникам» принимаются на электронную почту: ekaterinburg@circus.ru.
Екатеринбургский цирк работает все каникулы, шоу «Одиссея» будет удивлять зрителей до 16 января.
- Опубликовано в №243 от 30.12.2021