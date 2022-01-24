Евгений Куйвашев прокомментировал реконструкцию Екатеринбургского цирка

Во время реконструкции цирка будут усилены и при необходимости заменены устаревшие конструкции здания и инженерные коммуникации. Фото: Галина Соловьёва

Представители московской компании посетили цирки в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. В последнем запланирована масштабная реконструкция.

До конца 2022 года планируется согласовать концепцию, разработать и утвердить проект. Открытие цирка после реконструкции намечено на 2025 год, сообщила директор департамента по строительству объектов культуры компании "Единый заказчик в сфере строительства" Наталья Зарубина.

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, Екатеринбургский государственный цирк посещают более 200 тысяч человек в год. В прошлом году там дали 172 представления.

"Здание с узнаваемым ажурным куполом — уникальная художественная, архитектурная и культурная ценность. Отрадно, что сегодня на федеральном уровне цирку Екатеринбурга уделяется повышенное внимание. Мы с нетерпением ждём реализации проекта по его реконструкции", — передаёт слова главы Среднего Урала департамент информполитики региона.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин отмечал, что Екатеринбургский цирк — одна из визитных карточек города —нуждается в обновлении.

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