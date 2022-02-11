За «Счастливым билетом» – в Екатеринбургский цирк

Фото предоставлено Екатеринбургским цирком

Завтра в Екатеринбургском цирке состоится премьера нового шоу «Счастливый билет», а 1 февраля цирк отметил 42-й день рождения. Возраст солидный и требующий перемен: уже в этом году цирк закроется на масштабную реконструкцию. С директором цирка Тамарой БОРТНИКОВОЙ мы побеседовали об изменениях, после которых Екатеринбургский цирк станет одним из центров культурных событий города.

«QR-коды нам не помешали»

– Тамара Сергеевна, совсем недавно в цирке завершились представления действительно необычного шоу – мюзикла на воде «Одиссея». Как оцените успешность новогодней кампании с точки зрения посещаемости?

– Новый год ещё раз подтвердил любовь наших зрителей к цирковому искусству. К нам приходили большими трудовыми коллективами, классами, семьями жители Екатеринбурга и всей области. Были даже те, кто приехал на Урал из-за границы на новогодние праздники. Мы провели 27 представлений, которые посетили 45 тысяч зрителей. QR-коды нам нисколько не помешали, мы ещё раз убедились, что у нас очень понимающие зрители.

Соблюдали масочный режим, дистанцию, заполняемость зала – 70 процентов. Не скрою, были проверки Роспотребнадзора. Нам пришлось отменить программу с Дедом Морозом и Снегурочкой в фойе цирка, однако с учётом всех ограничений новогодняя компания прошла с успехом.

Тамара Бортникова возглавляет Екатеринбургский цирк с 2019 года. Фото: Предоставлено Екатеринбургским цирком

– В цирке на старте новогодней кампании провели акцию «Цирк Отличникам», благодаря которой те, кто учатся на пятёрки, смогли посетить представления бесплатно. На шоу удалось попасть в основном школьникам из Екатеринбурга. К нам обращаются читатели из области, с вопросом – как можно заявиться и есть ли ещё в этом году шанс поучаствовать?

– Пользуясь случаем, напрямую отвечаю читателям. Акция «Цирк Отличникам» проходит во всех цирках компании «Росгосцирк», в том числе в обоих цирках Свердловской области – в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Условия участия в акции могут несколько отличаться: мы приглашали на представления, Нижний Тагил – проводил мастер-классы и встречи на открытых репетициях. Но поскольку (как в любой акции) мы имеем ограничения по времени, заявки принимались до 1 января. Несмотря на то, что мы вместе с министерством образования и молодёжной политики области провели большую подготовительную работу, не все школы успели вовремя подать заявки на участие.

Нам поступало много звонков от родителей, благодаря которым школы поторопились подать заявки. И далеко не все желающие успели обратиться в срок. Поэтому мы решили продлить акцию. Более того, не претендуя на рабочее время учителей, мы дарим каждому отличнику по два билета, чтобы не преподаватель занимался организацией группы, а школьник мог приехать с сопровождающим в любую дату, естественно, заранее согласованную.

Спрашивают нас: что делать остальным, не отличникам? Здесь важно понять, что акция – это поощрение, признание заслуг детей, которые трудятся, которые стремятся к знаниям, выступают на олимпиадах, защищают честь нашего региона. Но я всегда говорю: если кто-то хочет приехать в цирк на особых условиях, обращайтесь к нам, мы всегда вам поможем.

Акция «Цирк Отличникам» будет продолжаться до конца июня. Все школы, которые заявились на участие, мы непременно пригласим на представление.

– Те, кто ещё ждут приглашения, увидят уже новое шоу под названием «Счастливый билет», премьера которого состоится 12 февраля. Чем будете удивлять?

– В каждом цирковом шоу всегда есть моменты удивления и восхищения. Программа «Счастливый билет» – это новая сказка о любви и принцессе, которая встретила своего принца на белом коне. На их торжество соберутся лучшие артисты России и Италии.

В компании «Росгосцирк» в настоящее время два аттракциона со слонами, и один из них приехал к нам. В ближайшие полгода-год мы закроемся на реконструкцию. И шанса увидеть этих прекрасных животных у зрителей не появится ещё три года.

Но гастроли будут долгими – три месяца, поэтому на новое шоу смогут попасть все желающие. Первыми эту программу увидели как раз отличники. Для них премьера состоялась раньше – 29 января.

Также 6 марта мы приглашаем зрителей на праздник Масленицы у большого самовара. Тепла и радости хватит на каждого!

«Пандемия указала нам точки роста» – Тамара Сергеевна, пошёл третий год, как мы все живём с пандемией. Можно делать первые выводы – как на цирковую сферу повлиял коронавирус, на какие моменты нужно особенно обратить внимание, чтобы выйти из кризиса, в который так или иначе погрузились все, кто работает в культурно-зрелищных организациях? – Безусловно, Министерство культуры нам оказало поддержку и помощь, выделялись гранты на содержание животных. У компании Росгосцирк в 2020 году сформировалось более двух миллиардов рублей убытков, огромная финансовая потеря. Уже год как мы восстанавливаемся, работаем и принимаем зрителей. – Хоть у нас и принято говорить, что незаменимых людей нет, в цирке работают уникальные специалисты – я имею в виду дрессировщиков. Как быть, если кто-то из них заболел? – Когда началась пандемия, я в ужасе представляла, что кто-то из дрессировщиков заболеет. Контакт у животного есть только с тем человеком, который проводит с ним время, много времени. Например, во время пандемии мы приняли аттракцион с единственным в России прирученным носорогом Мафуньяном и белых тигров. Мы берегли наших артистов и ограничили вход в цирк и в гостиницу цирка для всех посторонних жителей, которые хотели к нам заселиться. Старались уменьшить риски заражения, любыми возможными способами. И нам это удалось. Как только стало возможно – мы открыли пункт вакцинации и поставили прививки не только артистам и коллективу цирка, но и всем желающим, которых было более 11 тысяч человек. Директор Екатеринбургского цирка Тамара Бортникова и единственный в России прирученный носорог Мафуньян. Аттракцион с носорогом и белыми тиграми наш цирк приютил во время пандемии. Фото: предоставлено Екатеринбургским цирком

«После реконструкции сможем сделать билеты ещё доступнее»

– Ранее появлялась информация, что в 2022 году цирк закроется на реконструкцию. Но судя по тому, что впереди новое представление, ремонт пока откладывается?

– Нет, не откладывается. Реконструкция уже началась, она проходит в рамках национального проекта «Культура». Мы работаем по графику, сейчас ведутся проектно-изыскательные работы.

На реконструкцию уходят сразу пять цирков (в системе «Росгосцирка». – Прим. «ОГ»). Но наш цирк – совершенно уникальное здание, не похожее ни на какое другое. Именно на это мы обратили внимание представителей генпроектировщика и генподрядной организации, которые недавно посетили нас.

Вместе мы посмотрели наше здание: помещения, купол, прилегающую территорию. Нашли единые решения и пришли к финальной концепции планировочных работ. Безусловно, обновлённый цирк будет соответствовать всем современным требованиям. Крайне важно дать нам возможность максимально уменьшить стоимость своего содержания здания, ведь у нас очень большая территория. И тогда появится возможность сделать посещение цирка более доступными для большего количества зрителей.

– Предложения и пожелания зрителей учитывались?

– Мы давно ведём работу с обратной связью зрителей, это очень важно при планировании изменений. Интересно общаться с нашими зрителями, а особенно с многодетными семьями. Очень важно, чтобы для них посещение представлений было комфортным. Сдать одежду, подняться на второй этаж, занять места в зрительном зале с тремя детьми, чтобы это было безопасно и удобно. Решить можно, но об этом нужно задуматься. При проектировании мы ставим задачи специалистам, и идеи, как пазл выстраиваются в новый проект.

– По поводу генподрядчика, которому предстоит реализовывать проект, была разная информация…

– Насколько мы знаем, на торги заявились четыре компании, выиграла конкурс московская фирма, которая уже имеет опыт строительства цирков – «Равелин». Они, к примеру, строили Саратовский цирк и сейчас он – один из лучших. Контролирует работы по реконструкции цирка проектно-правовая компания «Единый заказчик», созданная для осуществления функций госзаказчика и застройщика при строительстве зданий.

«Убирать купол никто не собирается»

– Многие задают вопрос, как именно будет проходить реконструкция. Слышала даже мнение, что цирк будут закрывать частями…

– Приятно, что о цирке говорят. Я тоже много чего слышала, вплоть до того, что мы собираемся убирать купол. Этого, конечно, не случится.

По предварительным данным, полученным в результате технико-инструментального обследования, железобетонные конструкции купола находятся в хорошем состоянии и не требует глобального ремонта. Это значит, что купол не только будет сохранён, но и станет ещё краше благодаря новой системе подсветки.

На реконструкцию цирк будет закрываться целиком. И я уверена, что современные решения подарят новые творческие возможности. При этом мы постараемся сохранить то ценное, что есть в этом здании. Его создавали очень талантливые люди. Надеюсь, мы уложимся в сроки реконструкции (до конца 2025 года) и подарим нашим зрителям обновлённый, современный цирк. Который безусловно станет любимым местом отдыха для детей и взрослых.

Фото: предоставлено Екатеринбургским цирком

– Тем более что у вас уже есть необходимый опыт – после ремонта вы открывали Тульский и Рязанский цирки.

– И я точно знаю, что новый цирк – это всегда внимание и любовь зрителя. Всем хочется прийти в комфортный зал, оценить изменения. В Рязани была потрясающая разница – «до» и «после», сейчас цирк уже третий год работает с аншлагами.

– Что изменится после реконструкции по части содержания животных?

– Мы много рассказывали про закон об обязательном лицензировании деятельности по содержанию животных, в том числе в цирках. И это отдельная, большая, очень важная тема. Екатеринбургский цирк получил лицензию именно с учётом условия скорого проведения ремонта помещений, где будут учтены все новые требования. Животные живут в цирке значительно дольше, чем в природе. Безусловно, на это влияет правильное питание, уход, ветеринарная помощь (при необходимости), обогащённая среда – «свой человек» рядом и комфортные условия.

«Не претендуем на смотровую площадку как на «Высоцком», но…»

– Одна из самых обсуждаемых тем в связи с реконструкцией цирка – создание смотровой площадки под куполом. Идея, действительно, очень любопытная…

– Да, вы правы, она возникла не случайно. Наблюдая за каждым человеком, который поднимается на крышу по какому-либо делу – будь то работники цирка, специалисты пожарной безопасности или инженеры по вентиляции – все сразу достают телефоны и начинается съемка. Мы решили провести эксперимент – в День цирка подарить молодожёнам фотосессию на крыше. Фотографы тут же отреагировали, стали спрашивать, как прийти на съёмки, потому что получился уникальный контент. Мы поняли, что это место может стать ещё одной точкой притяжения для зрителей, молодёжи и туристов – у них появится ещё один повод прийти в цирк.

– А проектировщики как к такой идее отнеслись?

– Мы были убедительны, проектировщики идею поддержали. Осталось только увидеть, какое техническое решение будет разработано для её создания.

Да, мы не претендуем на смотровую площадку как на «Высоцком». Но если вы смотрите на фотографии оттуда – вы высоко, а внизу маленькие точечки. У нас всё гораздо ближе, но тем не менее ты видишь это сверху, потому что рядом нет высотного строительства – открытая площадка, воздуха много. Сам купол – украшение, настоящая жемчужина города. Совсем скоро мы объявим конкурс «Цирк в деталях» и будем искать со зрителями уникальные предметы с изображением купола цирка. Из этих фотографий мы сделаем выставку ко Всемирному дню цирка, который состоится 17 апреля. Заявки на участие принимаются в социальных сетях и на официальную почту: ekaterinburg@circus.ru.