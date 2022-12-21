Екатеринбургский цирк представил проект реконструкции здания. Фото

Так будет выглядеть обновленный фасад цирка. По проекту на крыше предусмотрена смотровая площадка. Фото: Екатеринбургский цирк

Сегодня в Екатеринбургском цирке состоялась презентация новогоднего шоу "Клоун", которое станет финальным перед закрытием учреждения на большую реконструкцию. Также в цирке раскрыли подробности предстоящего ремонта и показали, как будет выглядеть здание внутри и снаружи.

Реконструкция проходит в рамках национального проекта "Культура", из федерального бюджета на это выделено порядка 2,5 млрд рублей. По прогнозам, капитальный ремонт цирка продлится до 2025 года. Поменяют практически все системы — от фундамента до крыши. В частности, усилят конструкции здания, заменят все инженерное оборудование. Снесут и заново построят часть здания, в которой будут размещаться животные. Для них создадут помещения с необходимыми параметрами влажности и температуры, чтобы животным было комфортно.

Изменения коснутся и зала: все кресла заменят на новые, поменяют покрытие манежа и арены. Чтобы вписать цирк в современное пространство города, заменят архитектурную подсветку здания.

В цирке отмечают, что на данный момент уже выполнены изыскательские работы (получение сведений о грунтах, залегающих в основании будущего объекта, рельефе, состоянии соседних зданий и сооружений, инженерных коммуникациях на площадке и т. д.), а также работы по обследованию самого здания. Кроме того, заканчивают проектирование и составление сметной документации. С поставщиками обсуждают использование материалов и технологий, которые сейчас доступны. Параллельно был подготовлен дизайн-проект будущего общественного пространства цирка. Его презентовали прессе.

Так будет выглядеть фойе. Фото: Екатеринбургский цирк

Проект кафе. Фото: Екатеринбургский цирк

Туалеты спроектированы с учетом того, что главные гости цирка — дети. Фото: Екатеринбургский цирк

Фото: Екатеринбургский цирк

Проектировщики учли особенности региона и оформили холл под малахит. Фото: Екатеринбургский цирк

Фото: Екатеринбургский цирк

Отметим, что на реконструкцию Екатеринбургский цирк закроется уже 15 января.