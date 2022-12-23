«Для многих он был почти что Дед Мороз»: в Екатеринбурге представили шоу о Юрии Никулине

Предоставлено Екатеринбургским цирком

Сегодня в Екатеринбургском цирке состоится премьера новогоднего шоу «Клоун», посвященного 100-летию со дня рождения легендарного Юрия НИКУЛИНА. Первое представление – благотворительное, на него приглашены в том числе семьи участников СВО. Эта программа станет завершающей перед масштабной двухлетней реконструкцией здания цирка, которая начнется уже 15 января.

«Берегите клоуна…»

Шоу «Клоун» – совместный проект компании Росгосцирк и Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. Оно было создано год назад, к вековому юбилею Юрия Никулина. С тех пор программу показали в Санкт-Петербурге, Саратове, Самаре, Кисловодске. Теперь артисты приехали на Урал. Любопытно, что 18 октября 2022-го исполнился уже 101 год со дня рождения Юрия Владимировича, и первый показ в столице Урала тоже будет – 101-м.

Режиссером проекта выступил Руслан Ганеев. Перед зрителем развернется ретроспектива жизни Юрия Никулина – отсылки к самым ярким его киноролям (хотя других у Никулина, кажется, не было), цирковым номерам, репризам, покорившим всю страну. Создатели шоу рассчитывают, что зрители не просто погрузятся в воспоминания об артисте, а по-новому откроют для себя мир великого клоуна и актера.

Раскроем секрет: когда поднимется занавес, вы увидите огромную металлическую скульптуру (под самый купол), в которой сразу же узнаете Никулина. Несмотря на то, что конструкция весит более 1,5 тонны и везли ее в разобранном виде сразу две фуры, выглядит она легкой, воздушной – артист будто сверху заинтересованно наблюдает за своими коллегами, учениками, друзьями и публикой, конечно. В этот самый момент пронзительно звучит саксофон – «Есть только миг»… На манеже появляется клоунский музыкальный дуэт «Step & Jazz» – Сергей Просвирнин и Сергей Просвирнин-младший.

– Для меня это знаковый проект, – рассказывает после выступления Сергей Просвирнин, обладатель «Серебряного клоуна» на Международном фестивале в Монте-Карло. – Потому что те номера, которые я делал в цирке на Цветном бульваре, выпускал Юрий Никулин. Он тогда был художественным руководителем, директором цирка. И, конечно, приходил на репетиции, подсказывал – как лучше сделать. Если говорить об этом шоу, думаю, разных елок вы видели миллион, а вот такой необычной программы – точно нет.

Фото: Полина Зиновьева

В шоу собраны лучшие из лучших: артисты цирка на Цветном, лауреаты престижных премий. Как говорят организаторы – сливки советского и российского цирка. К примеру, Карина и Артур Багдасаровы в дополнительной рекламе точно не нуждаются, знаменитые укротители тигров приехали в Екатеринбург спустя 10 лет. В шоу задействовано восемь их подопечных – бенгальских тигров.

– Каждый номер этой программы отсылает к определенным событиям жизни Юрия Никулина, – поясняет Карина Багдасарова. – В шоу звучит музыка из фильмов, где снимался Юрий Владимирович, а также песни в его исполнении. Это очень необычно. Мы с Артуром привыкли к героическим образам и пафосной музыке. А тут нам сказали, что мы будем работать под песню «А нам все равно». Сначала даже не понимали, как перестроиться. Это комедийная подача, еще и в клоунских ботинках – совершенно по-другому себя чувствуешь… Раньше думала – уже 30 с лишним лет работаю в манеже, что я еще могу из себя достать? А получилось, что благодаря этому шоу мы открыли в себе новые актерские данные.

Тигренку Майку всего лишь полгода. Он пока не выступает, на встрече с журналистами был его первый выход на публику. А в шоу зрители увидят восемь взрослых бенгальских тигров. Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Помимо аттракциона с тиграми, зрители увидят оригинальный номер, в котором соседствуют собаки и попугаи. Удивительно, но они абсолютно не мешают друг другу, хотя в природе подобного не встретишь. Дрессировщица Наталья Борк поделилась, что, несмотря на стереотипы, не пернатые поначалу боялись собак, а наоборот. Но сейчас уже никакого дискомфорта у животных нет, а номер с ними отсылает нас к фильму «Чучело», в котором одну из главных ролей сыграл Юрий Владимирович.

Фото: Полина Зиновьева

Не обойдется без легендарной троицы: Трус, Бывалый и Балбес. Вместе с ними в номере участвует кавказская пленница Нина, она же Елена Дрогалева, руководитель коллектива жонглеров. Елена отметила, что самыми дорогими отзывами на предыдущих представлениях для нее стали те, где люди рассказывали, что после их номера пересматривали фильмы с участием Никулина.

Фото: Полина Зиновьева

В программе звучит стихотворение с такими строчками «Для многих он был почти что Дед Мороз» – это тоже о Юрии Никулине, который умел дарить свет, радость и любовь всем зрителям, без исключения. Но в шоу будет и настоящий Мороз, его выход тоже многих удивит. В манеж он заедет верхом на коне Герое – грациозном голландском жеребце, участвующем в аттракционе «Почта». С почтой связан и еще один новогодний сюрприз, подготовленный Екатеринбургским цирком. Прямо перед главным входом, на так называемой Площади чудес, рядом с Дедом Морозом и Снегурочкой находится огромный клоунский ботинок – реквизит с самого первого Международного фестиваля клоунов, который традиционно проводится в столице Урала. В этот ботинок можно опускать письма с желаниями, которые в цирке обязательно постараются исполнить. В посланиях, что уже успели прочитать, самые разные просьбы – к примеру, потрогать нос клоуна или посмотреть, как гримируют артистов этого жанра. Есть и очень трогательные письма – одно из них пришло из Верхних Серёг. Внучки написали, что их бабушка тоже носила фамилию Никулина и мечтала побывать в Цирке на Цветном бульваре. Не довелось. Но их семью пригласили на шоу «Клоун» в Екатеринбург.

Фото: Полина Зиновьева

Цирковая школа, обновленный зал и смотровая площадка

Новогодние представления в цирке продлятся до 14 января. Уже на следующий день ключи от здания передадут генподрядчику, и начнется активная стадия масштабной реконструкции. В цирке раскрыли подробности предстоящего ремонта и показали, как будет выглядеть здание внутри и снаружи.

Реконструкция пройдет в рамках национального проекта «Культура», из федерального бюджета на это выделено порядка 2,5 млрд рублей. Поменяются практически все системы – от фундамента до крыши.

Что касается зала, то он будет полностью обновлен. В частности, придется пожертвовать некоторым количеством мест.

– Зрительный зал уменьшится практически на 300 мест. У нас очень узкие кресла, из-за чего не только некомфортно публике, но и не соблюдается несколько важных требований, – отмечает директор Екатеринбургского цирка Тамара Бортникова. – Если сейчас у нас 2460 кресел, то после реконструкции останется чуть больше 2 тысяч. Зато это будет совсем другой уровень удобства. Более того, мы рассчитываем, что в дальнейшем у нас, помимо цирковых представлений, будут проходить и концерты.

Тамара Бортникова. Фото: Полина Зиновьева

Многих по-прежнему интересует вопрос – останется ли знаменитый купол цирка. На это руководство учреждения отвечает однозначно: конечно, останется. Ведь это один из главных брендов города, только теперь его укрепят, обновят, а по периметру крыши появится смотровая площадка. Эта идея уже не один раз обсуждалась, теперь смотровая площадка занесена в официальный проект. После ремонта все желающие смогут подняться на крышу цирка, и это будет безопасно. Чтобы подчеркнуть архитектуру здания и органично вписать его в городской пейзаж, на фасаде появится современная подсветка.

Также в проекте обозначено, как будут задействованы помещения цирка, которые раньше пустовали.

– Сейчас, по сути, мы заново придумываем функционал нашего здания. К примеру, у нас много кабинетов, а поскольку штат цирка небольшой, столько нам не нужно, – говорит Тамара Бортникова. – Так вот там появится пространство для цирковой детской школы. Ведь запасной манеж у нас очень часто занят, и у детей нет возможности заниматься. Одну из боковых частей здания мы отдали под полноценный хореографический зал и спортивный зал с тренажерами для артистов. Кроме того, у нашей студии воздушной гимнастики наконец-то будет свое помещение с необходимым набором подвесок.

Еще одна важная тема – длинные очереди в туалетные комнаты цирка, с данной проблемой было связано самое большое количество жалоб. Этот вопрос тоже решат, число кабинок значительно увеличат, также в туалетах появятся специальные зоны для маленьких зрителей, как и должно быть в современном цирке.

Ну и, конечно, будут улучшены условия для животных. Сносу и новому строительству подвергнется часть здания, предназначенная для них. В новом помещении будут предусмотрены необходимые влажностно-температурные параметры. Также изменят въезд в цирк – сейчас клетки разгружают на улице, конечно, так быть не должно, особенно учитывая климат нашего региона.

Капитальный ремонт цирка должен продлиться до 2025 года.

Так после реконструкции должен будет выглядеть холл второго этажа Екатеринбургского цирка.

Туалеты спроектированы с учетом того, что главные гости цирка — дети