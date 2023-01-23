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Культура / Цирк
23 января 2023, 17:09

Екатеринбургский цирк закрылся на двухлетнюю реконструкцию

Шоу "Клоун"

Реконструкция в цирке Екатеринбурга продлится 2 года. Фото: Алексей Кунилов

Последнее перед закрытием представление в цирке Екатеринбурга посетили 2 500 зрителей. Гостям показали шоу "Клоун", которое посвящено столетию Юрия Никулина, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

"Только за эти праздники 75 тысяч зрителей насладились цирковым творчеством, в том числе дети мобилизованных граждан — это более 5 тысяч человек. Между Свердловской областью и Екатеринбургским цирком сложились очень теплые дружеские взаимоотношения. Это команда настоящих профессионалов", — заявил заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин.

В екатеринбургском цирке во время реконструкции изменят зрительный зал. Будут построены новые помещения для содержания животных. Купол цирка и панно в фойе будут сохранены. Все артисты на время ремонта будут задействованы на других площадках, входящих в состав компании "Росгосцирк".

"Ни один человек не пострадает из-за временного закрытия цирка. Технический персонал выйдет работать на реконструкцию или в нашу гостиницу, артисты — в другие цирки", — подчеркнула директор Екатеринбургского цирка Тамара Бортникова.

Отметим, на Среднем Урале есть еще один цирк — в Нижнем Тагиле. Реконструкцию в нем провели в 2015–2017 годах. Сегодня он считается одним из самых современных цирков России. Его зал рассчитан на 1,5 тысячи зрителей.

Напомним, ранее директора Екатеринбургского цирка Тамару Бортникову перевели на работу в Нижний Новгород.

Областная газета Свердловской области

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