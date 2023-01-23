Куда уедет цирк. Екатеринбургский цирк закрылся на масштабную реконструкцию

Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбургском цирке в выходные состоялись заключительные представления перед уходом учреждения на большую реконструкцию, которая продлится в течение двух лет. Ремонт пройдет в рамках национального проекта «Культура», из федерального бюджета на это выделено порядка 2,5 млрд рублей. Поменяются практически все системы здания – от фундамента до крыши.

Последними на арене Екатеринбургского цирка выступали артисты московского шоу «Клоун», которое посвященное столетию Юрия Никулина. 22 января – на финальном показе – зал был полон, представление в этот день посмотрели 2500 человек.

– Всего за новогодние праздники цирковым искусством насладились порядка 75 тысяч зрителей, в том числе дети мобилизованных граждан – это более пяти тысяч человек, – отметил заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин.

Также он напомнил, что в регионе есть еще один государственный цирк – в Нижнем Тагиле. Он был реконструирован в 2015–2017 годах и сейчас по праву считается одним из самых современных в России. Поэтому пока Екатеринбургский цирк временно закрыт, все желающие могут отправиться в Нижний Тагил.

В заключительный день министерство культуры Свердловской области наградило артистов «Росгосцирка», задействованных в шоу "Клоун", благодарственными письмами Фото: Алексей Кунилов

Директор Екатеринбургского цирка Тамара Бортникова пообещала, что цирк в Екатеринбурге тоже ждет настоящее преображение.

– Будет улучшено все, что касается инженерии здания, заново выстроят помещения для животных. Купол сохраним как визитную карточку нашего города, также мы сохраним панно в фойе, – пояснила Тамара Бортникова.

Тамара Бортникова. Фото: Алексей Кунилов

Полностью будет обновлен зрительный зал.

– Зрительный зал уменьшится практически на 300 мест. У нас очень узкие кресла, из-за чего не только некомфортно публике, но и не соблюдаются несколько важных требований, – рассказывала «ОГ» Тамара Бортникова. – Если сейчас у нас 2460 кресел, то после реконструкции останется чуть больше 2 тысяч. Зато это будет совсем другой уровень удобства.

Кроме того, директор Екатеринбургского цирка подчеркнула, что ни один человек не пострадает из-за временного закрытия учреждения. Технический персонал выйдет работать на реконструкцию или в нашу гостиницу, артисты – в другие цирки страны.

Более подробно о реконструкции Екатеринбургского цирка можно прочитать здесь.

Фото с последнего представления в Екатеринбургском цирке. Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов