В Екатеринбурге на крышу ТЮЗа посадили «Красного человечка». Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия".

Команда «Стенограффии» и петербургский художник Андрей Люблинский сделали подарок Екатеринбургскому театру юного зрителя на 90-летие. Они посадили на крышу культурного учреждения «Красного человечка».

Данный арт-объект уже появлялся в столице Урала. Во время фестиваля уличного искусства в 2019 году его устанавливали на Плотинке. Предполагалось, что скульптура отправится в путешествие по городу. Однако предложенные гражданами варианты, в числе которых были «Колизей» и «Главпочтамт», не подошли по технике безопасности.

Сейчас арт-объект удалось установить на ТЮЗе, рассказали «Областной газете» в пресс-службе фестиваля. По словам Андрея Люблинского, новое расположение «Красного человечка» очень удачно.

«Именно этот человечек был сделан исключительно для Екатеринбурга. Он обязательно должен взаимодействовать с углом 90°, а в архитектуре этого здания как раз много таких углов. Я думаю, что это очень хорошее место для моего объекта», – отмечает художник.

Фото: пресс-служба фестиваля

Добавим, деревянный арт-объект – фигура универсального персонажа без лица, имени и пола – является конструктором, выполненным в эстетике пиксельной графики. Его цель – разбавить своей яркостью серость российских городов.

Досье

Андрей Люблинский – дизайнер и художник, член Союза художников России, участник фестиваля уличного искусства «Стенограффия».

Напомним, на прошлой неделе у киноконцертного театра «Космос» появился «Гордый фонарь». Арт-объект стал первой подобной работой в России.