В Екатеринбурге проходит финал конкурса «Славим человека труда!». Фото

Емельян Куртямов, хант по национальности из Ямало-Ненецкого автономного окурга, который вырезает традиционную посуду для оленеводов

Сегодня в Екатеринбурге впервые проходит финал конкурса «Славим человека труда!» Уральского федерального округа в отрасли «народные художественные промыслы». В столице Урала собрались мастера из Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областей, а также ХМАО-Югры и ЯНАО.

Ремесленники соревнуются в пяти номинациях: резьба по дереву, роспись по дереву, обработка бересты и первый раз за пятилетнюю историю конкурса к ним были добавлены ковка и роспись по металлу – что ж, такой у нас регион, без изделий из металла Средний Урал представить нельзя. В распоряжении участников было четыре часа, за которые они должны были успеть создать свои изделия на заданную тему.

Победителей ждут денежные призы. Итоги подведут сегодня вечером в культурно-выставочном комплексе «Синара Центр».

Подробности об этом и, конечно, о лауреатах – в ближайших номерах «Облгазеты»

Справка «ОГ»: организатором конкурса в отрасли «Народные художественные промыслы» в 2020 году является Центр развития туризма Свердловской области. Мероприятие проводится при поддержке Министерства инвестиций и развития Свердловской области.

Одна из самых интересных номинаций - ковка Фото: Алексей Кунилов

Всего в номинации "ковка" приняли участие шесть мастеров Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов