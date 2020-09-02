«Урал-Графо»-2020: «Старые дома» Суворова и мини-графика молодых

Один из самых пристрастных зрителей – известный тагильский художник Владимир Зуев. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловском отделении Союза художников России открылся четвёртый Всероссийский фестиваль «Урал-Графо». Церемония открытия прошла с учётом нынешних реалий, без особого пафоса, но с участием нескольких известных и начинающих свердловских художников, регионального министра культуры Светланы Учайкиной и представителей прессы.

Программа фестиваля сформирована таким образом, что на одной площадке встречаются работы как опытных мастеров, так и начинающих художников. Первых в этом году представляет один из классиков современной графики – академик Академии художеств России, лауреат Государственной премии России, профессор, заведующий кафедрой графики и композиции Московского государственного академического художественного института имени Сурикова Александр Суворов.

Впрочем, даже тому, кто не знаком с этим художником и его многочисленными наградами, достаточно будет одного беглого взгляда, чтобы понять, что в Екатеринбурге выставлены работы действительно большого мастера. В том числе листы из его серии «Старые дома», за которую художник и был в 2003 году удостоен Государственной премии. Над этой серией Суворов работал порядка сорока лет, и многие здания, им запечатлённые, давно уже остались только на бумаге.

Удивительная магия работ Александра Суворова, пожалуй, в том, что буквально фотографическая детализация сочетается в них с едва уловимой магией чисто авторского взгляда. За окнами и дверями всегда как будто открывается какая-то другая реальность, которую каждый зритель может попытаться угадать – или же представить свою.

С ещё одной гранью таланта Александра Суворова можно познакомиться благодаря работам из серии «Размышления о музыке», навеянной произведениями композиторов немецко-австрийской школы Людвига ван Бетховена, Рихарда Вагнера, Иоганнеса Брамса, Рихарда Штрауса. Эти композиторы были известны тем, что ломали существующие музыкальные границы. И Суворов в своих графических работах пытается поделиться с нами своим восприятием музыкальной классики, которая для своего времени была смелым авангардом. Конечно, тут в гораздо более выгодном положении будут люди музыкально образованные, которые смогут сверить своё видение с суворовским, поучаствовать в своеобразном акте сотворчества.

Непременно стоит посмотреть и ещё одну выставку, открытую в рамках фестиваля «Урал-Графо» – «Художники Ямало-Ненецкого автономного круга». В экспозиции представлены семнадцать работ одиннадцати художников из Ноябрьска, Губкинского, Муравленко, Салехарда, Уренгоя. Есть среди них уроженцы Украины, Казахстана, Урала и Сибири, у каждого свой жизненный и творческий опыт. Тем интереснее их взгляд на Крайний Север с его древней мифологией, на современную неповторимую суровую красоту этих мест.

– Специально под наш фестиваль в Ноябрьске прошла графическая выставка, и среди представленных на ней работ комиссия отобрала лучшие, – рассказал корреспонденту «Областной газеты» председатель правления Свердловского отделения Союза художников России Сергей Айнутдинов. - Их не так много, но это срез одного из регионов Уральского федерального округа.

Что касается конкурсной части нынешнего фестиваля, то предусмотрены четыре номинации – печатная графика, мини-графика (максимальный размер работы – 15 х15 см), традиционная графика (пастель, акварель, гуашь, карандаш и др.), а также оригинальные и смешанные техники. Мини-графику можно посмотреть уже сейчас, остальные конкурсные выставки, по словам организаторов, перейдут уже на следующий календарный год. География участников самая широкая – от Дальнего Востока до Калининграда. Триста художников, две тысячи работ. В Екатеринбурге будут представлены лучшие из них.

Светлана Рябова из Баранчинского представила на конкурс свои работы из серии, посвящённой девяти античным музам.

– Это то, чего я пока достигла, – рассказывает Светлана. – Глядя на то, что делают другие художники, хочу продолжать технически совершенствоваться. Сейчас работаю над эскизами иллюстраций к «Божественной комедии» Данте. В 2021 году году этой книге исполнится семьсот лет, и возможно, в Италии будет конкурс, ей посвящённый.

Три открывшихся выставки будут работать в помещении Свердловского регионального отделения Союза художников России (ул. Куйбышева, 97) до 28 сентября. Вход свободный с 14 до 18 часов (в субботу до 16 часов) по предварительной записи по телефонам: 8–343–2616319, 8–343–2617097. Воскресенье – выходной. Посещение выставки возможно при соблюдении масочного режима.

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Благодарственное письмо губернатора Сергею Айнутдинову вручает министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов