Екатеринбургская художница стала лауреатом международного конкурса Golden Time Talent

Портрет солиста группы Scooter Эйч Пи Бакстера, созданный художницей Асей Чашкиной. Фото предоставлено А.Чашкиной

Художник и дизайнер интерьера Ася Чашкина из Екатеринбурга стала обладательницей Гран-при международного конкурса Golden Time Talent. Жюри высоко оценило портрет солиста группы Scooter Эйч Пи Бакстера, созданный в необычной авторской технике.

В этом году ко Дню города Екатеринбурга в Доме Поклевских-Козелл открылась выставка картин Аси Чашкиной «Посвящение…». На экспозиции в основном были представлены, конечно же, виды столицы Урала. Но также Ася специализируется на портретах, а именно – портретах знаменитостей. Героями её работ становились Аль Бано, Крис Норман, Дмитрий Хворостовский, Лара Фабиан, Андрей Макаревич, Армен Джигарханян и другие известные личности. Какие-то портреты создавались на заказ, какие-то в подарок.

Портрет лидера группы Scooter художница планировала подарить ему на концерте в Екатеринбурге в 2016 году, однако тогда самолёт с артистами не смог приземлиться 25 марта в Кольцово из-за тумана. Борт сел в Казани, затем авиакомпания направила его обратно в Хельсинки. Поэтому портрету не суждено было оказаться в личной коллекции Бакстера,зато с ним Ася побеждает уже не на первом конкурсе.

– Работа выполнена в моей авторской, экспериментальной технике, – рассказывает «Облгазете» Ася Чашкина. – Это холст на подрамнике, при помощи нитей закреплены деревянные детали, ткани, искусственный мех и даже сизаль (грубое растительное волокно, используемое в декоративных целях. – Прим. «ОГ»). Мне вообще нравится использовать необычные материалы – к примеру, в клубе EverJazz сейчас можно увидеть портрет Пола Маккартни из металла, Леониду Парфёнову приглянулся его портрет, сделанный из промышленного мусора.

Вместе с Асей в международном конкурсе приняла участие и её 9-летняя дочка Кристина. Юная художница тоже не осталась без награды – она заняла первое место, естественно, в своей категории (от 8 до 10 лет).

Работа Кристины посвящена балету. С нею она также ездила в Москву, на концерт в Кремлёвский дворец, по приглашению Илзе и Андриса Лиепа, там Кристина вручила им копию своей работы.

Ася Чашкина, Илзе Лиепа, Кристина Чашкина и Андрис Лиепа после концерта в Кремле. Фото: Фото предоставлено Асей Чашкиной

Теперь Ася и Кристина Чашкины приглашены в Лондон, где и должна состояться церемония награждения. Правда, из-за пандемии мероприятие перенесено на март 2021 года.