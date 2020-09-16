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Культура / Изобразительное искусство
16 сентября 2020, 17:22

Екатеринбургская художница стала лауреатом международного конкурса Golden Time Talent

Портрет солиста группы Scooter Эйч Пи Бакстера, созданный художницей Асей Чашкиной. Фото предоставлено А.Чашкиной

Портрет солиста группы Scooter Эйч Пи Бакстера, созданный художницей Асей Чашкиной. Фото предоставлено А.Чашкиной

Художник и дизайнер интерьера Ася Чашкина из Екатеринбурга стала обладательницей Гран-при международного конкурса Golden Time Talent. Жюри высоко оценило портрет солиста группы Scooter Эйч Пи Бакстера, созданный в необычной авторской технике.

В этом году ко Дню города Екатеринбурга в Доме Поклевских-Козелл открылась выставка картин Аси Чашкиной «Посвящение…». На экспозиции в основном были представлены, конечно же, виды столицы Урала. Но также Ася специализируется на портретах, а именно – портретах знаменитостей. Героями её работ становились Аль Бано, Крис Норман, Дмитрий Хворостовский, Лара Фабиан, Андрей Макаревич, Армен Джигарханян и другие известные личности. Какие-то портреты создавались на заказ, какие-то в подарок.

Портрет лидера группы Scooter художница планировала подарить ему на концерте в Екатеринбурге в 2016 году, однако тогда самолёт с артистами не смог приземлиться 25 марта в Кольцово из-за тумана. Борт сел в Казани, затем авиакомпания направила его обратно в Хельсинки. Поэтому портрету не суждено было оказаться в личной коллекции Бакстера,зато с ним Ася побеждает уже не на первом конкурсе.

– Работа выполнена в моей авторской, экспериментальной технике, – рассказывает «Облгазете» Ася Чашкина. – Это холст на подрамнике, при помощи нитей закреплены деревянные детали, ткани, искусственный мех и даже сизаль (грубое растительное волокно, используемое в декоративных целях. – Прим. «ОГ»). Мне вообще нравится использовать необычные материалы – к примеру, в клубе EverJazz сейчас можно увидеть портрет Пола Маккартни из металла, Леониду Парфёнову приглянулся его портрет, сделанный из промышленного мусора.

Вместе с Асей в международном конкурсе приняла участие и её 9-летняя дочка Кристина. Юная художница тоже не осталась без награды – она заняла первое место, естественно, в своей категории (от 8 до 10 лет).

Работа Кристины посвящена балету. С нею она также ездила в Москву, на концерт в Кремлёвский дворец, по приглашению Илзе и Андриса Лиепа, там Кристина вручила им копию своей работы.

Ася Чашкина, Илзе Лиепа, Кристина Чашкина и Андрис Лиепа после концерта в Кремле. Фото: Фото предоставлено Асей Чашкиной

Теперь Ася и Кристина Чашкины приглашены в Лондон, где и должна состояться церемония награждения. Правда, из-за пандемии мероприятие перенесено на март 2021 года.

Работа Кристины Чашкиной. Фото: Предоставлено Асей Чашкиной

Областная газета Свердловской области
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