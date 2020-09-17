В Ельцин Центре большая выставка «Авангард. На телеге в XXI век». Эти картины когда-то были забыты в Вятской губернии

Один из кураторов выставки Наталья Мюррей показывает картины Ольги Розановой, зашифровавшей в картинах портреты своих современников. Экспозиция будет работать до 11 января. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня в Ельцин Центре открылась выставка «Авангард. На телеге в XXI век». Из названия понятно, что в Екатеринбурге представят работы художников-авангардистов, от самых известных, как, например, Василий Кандинский, Александр Родченкo, Илья Машков – до малоизученных, как Яков Паин. Но надо сказать, что это не просто выставка – это часть истории, которая длится почти сто лет – с 1921 года, когда в Вятскую губернию буквально на телеге повезли работы современных на тот момент художников. Дальше всё похоже на фантастику: картины с большим ажиотажем показали в Кукарке (Советске), перевезли в Яранск, где так и оставили: то ли из-за отсутствия денег, то ли из-за плохой погоды. Жемчужины авангарда застряли там на много лет…

История, в которой важен пролог

Предыстория самой выставки, её пролог, вполне могла бы стать самостоятельным произведением литературы или кино. Здесь интересно разбирать каждую деталь. И время, в которое решили показывать авангард в Вятской губернии (ныне, напомним, это территория Кировской области) – 1920–21 годы, когда в разрушенной стране ещё тлеет огонь Гражданской войны. И художников, которые решили свои картины отдать. И сами картины, которые для глубинки были, мягко говоря, в новинку.

Столь подробно рассказать о истории почти столетней давности важно, потому что в этом контексте, во-первых, лучше понимаешь саму идею выставки, а во-вторых, можно с ходу ответить на резонно возникающие вопросы о том, как в русской глубинке оказались Кандинский и Родченко, картины которых теперь украшают европейские музеи и галереи.

Вообще идея просвещения для нарождающейся советской власти и культуры была важна. Сами передвижные выставки уже для тех времён новинкой не были. Похожие мероприятия проходили в нескольких городах страны. Вятка, наверное, была исключением в том, что её организатор – Евгений Медведев – захотел на свою малую родину привезти срез современного на тот момент искусства.

Выставка будет работать до января 2021 года. Фото: Павел Ворожцов

Медведев человек интересный – учился архитектуре в Польше, затем работал в Москве, в отделе изобразительных искусств Наркомпроса. Он и ещё два человека собрали сразу из нескольких городов – Москвы, Петрограда, Казани, Вятки – 322 произведения 55 художников.

Каким образом отбирали художников и картины тогда, в 1921 году, до конца неизвестно. Исследователи до сих пор не могут найти хоть какие-то документы и архивные описи. Вполне вероятно, что художники давали свои произведения просто в дар, даже не думая, что те к ним когда-то вернутся. Да и Кандинский с Родченко работали в Музейном бюро Наркомпроса и саму идею подобных выставок разделяли.

Для перевозки картин купили телегу и взяли лошадь. Работы доехали до места и экспонировались в Кукарке. Есть воспоминания, что выставка буквально ошеломила местных жителей. Большой фурор произвела «Лежащая женщина» Георгия Лазарева, где натурщица позировала без одежды. Затем выставку перевезли в Яранск. Перевозить должны были и в другие города губернии, но разбитые дорогие сыграли свою роль. Картины так и остались там, попытки вывезти их в Вятку успехом не увенчались. В 1965 году часть произведений были переданы в Вятский художественный музей. Авангард, не почитаемый и не любимый советской властью, убрали куда подальше.

Увидеть вновь

История возрождения этой выставки началась в 2016 году, когда искусствовед, исследователь русского авангарда, редактор «Энциклопедии русского авангарда» Андрей Сарабьянов оказался как раз в Яранске.

Андрей Дмитриевич шутит, что в Яранске, в Краеведческом музее, начал с костей мамонта, а закончил авангардом.

– В полуподвале, в хранилище мне начали показывать произведения искусства, – рассказывает Сарабьянов, ставший одним из трёх кураторов выставки в Ельцин Центре. – Это и живопись, и графика. Меня это просто поразило! Там оказались Кандинский, Степанова, Удальцова, Федоровский.

Андрей Сарабьянов рассказывает о картинах Варвары Степановой. Фото: Павел Ворожцов

Он связался с Анной Шакиной – искусствоведом, директором Вятского художественного музея им. Васнецовых. Тогда и возникла идея воссоздать ту выставку и буквально вернуть картинам вторую жизнь.

– Моё знакомство с коллекцией началось раньше, в 90-е годы, – рассказала Анна Шакина. – Мы делали выставку авангарда и на обороте картины художника Плещинского неожиданно увидели произведение Кандинского. Мы сделали большую работу, в архиве смогли найти даже каталог выставки 20-х годов.

Выставку в Ельцин Центре готовили около двух лет. За этим стояла большая работа по каталогизации, поиску информации о картинах, самих художниках. Три работы отреставрировали специально для этой выставки.

Ценность работ

Теперь, конечно, на телеге никуда ехать не надо. Хотя прототип этого чудесного транспортного средства стоит прямо на входе в арт-галерею. Картины занимают два этажа – их 140 штук. Менее половины того, что было в 1921 году.

Произведения предоставлены тремя музеями – Вятским художественным им. Васнецовых, Яранским краеведческим и Слободским краеведческим.

Имён довольно много – почти 50 художников. Надо понимать, что имена некоторых широкой публике мало известны или неизвестны вообще. К примеру, Штеренберг, Паин,Лазарев. На выставке представлены по одной их работе. Встречаются и удивительные находки. Так, художник Игорь Никитин родился в Екатеринбурге в 1889 году, но учился в Казани. Его работа лежит под стеклом без рамы, поскольку холст сняли в своё время неправильно – буквально вырезали по контуру, как при ограблении.

На втором этаже представлены работы более известных мастеров – Кандинского, Машкова, Родченко, Клюна, Экстер и других.

Василий Кандинский представлен графическими листами. Это работы 1915–1918 годов, в тот период он жил в России. Андрей Сарабьянов отмечает, художник был вдохновлён идеей создать в стране музеи современного искусства и отправлял свои работы в разные города, не требуя за них никаких средств.

– Думаю, что в Яранске долгое время не понимали ценности работ Кандинского, и именно благодаря этому они сохранились. А когда стали понимать – уже появились мы, – отмечает искусствовед.

На выставке представлены работы Василия Кандинского. Фото: Павел Ворожцов

Александр Родченко представлен также несколькими картинами. Родченко, под стать тому времени, пытался придумать своё направление и творил в «линизме». Ещё одна работа – почти художественная полемика с Малевичем. Дело в том, что Малевич создавал свою работу «Белое на белом», а Родченко в ответ нарисовал… чёрное на чёрном. Она и представлена в Ельцин Центре.

Ещё одна картина – «Эскиз декорации» вообще демонстрируется впервые. О её существовании толком не знали даже наследники художника.

Интересно, что на выставке представлена и супруга Родченко – Варвара Степанова. Одна из этих работ позднее была распознана на архивном снимке из её же студии. Кураторы делают выводы, что для выставки 1921 года Степанова просто сняла картину со стены и передала в Вятку.

Есть представители и известного творческого объединения раннего авангарда «Бубновый валет». В частности – Ольга Розанова, зашифровавшая в своих работах портреты своих современников.

Эскиз декорации Фёдора Федоровского к опере Модеста Мусоргского «Хованщина». Фото: Павел Ворожцов

Поражают своим масштабом произведения классика русской сценографии, некогда сценографа и главного художника Большого театра Фёдора Федоровского. На выставке представлены его монументальные эскизы декораций к опере Мусоргского «Хованщина».

Экспозиция будет работать до 11 января.

Одна из двух картин известного казанского педагога и художника Николая Фешина. Фото: Павел Ворожцов

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