В Нижнем Тагиле появился 15-метровый стрит-арт

Репродукция картины почти готова. Фото: Галина Соколова

Улицу, идущую вдоль берега Тагильского пруда, украсил патриотичный стрит-арт. На фасаде пятиэтажного дома уличный художник Илья Вьюгов создал граффити-репродукцию известной картины Ивана Воскобойникова «Седой Урал куёт победу». Произведение водителя-испытателя нижнетагильского танкового завода стало символом трудового Урала и визитной карточкой народного движения за присвоение Екатеринбургу и Нижнему Тагилу статуса «Город трудовой доблести».

Сразу несколько достопримечательностей появится в Нижнем Тагиле в честь присвоения муниципалитету почётного звания «Город трудовой доблести»: стела на площади перед железнодорожным вокзалом, монумент «Седой Урал куёт победу» высотой 10 метров и въездные знаки. Но первым стало граффити-картина на торце дома по улице Горошникова. Создание репродукции было согласовано с нижнетагильской мэрией. Ранее на этой стене был рисунок воспитанницы школы искусств Ксении Григорьевой, но с годами краска стала осыпаться.

Работы Ильи Вьюгова, вносящие яркие краски в городское пространство, хорошо известны тагильчанам. Ранее он выполнил заказ храма на Вагонке, украсив рисунками здание воскресной школы. Затем по предложению управляющей компании создал 20-метровую пейзажную картину на стене девятиэтажного дома по улице Фрунзе. Деятельность уличного художника получила одобрение главы города Владислава Пинаева. Он предложил сделать все детсады Нижнего Тагила особенными.

– Серость из города надо убрать. Климат Урала таков, что всегда не хватает солнца. Поэтому украшение фасадов зданий, особенно детских садов, меняет общую картину к лучшему, – считает мэр.

Тагильчанин Илья Вьюгов – выпускник Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна. Граффити он занимается уже 9 лет. Все его работы легальные.

– Я чувствую в уличном искусстве драйв и свободу. Со временем отточил свои навыки и индивидуальный стиль. Это то, чем действительно стоит жить – огромная современная культура, – делится Илья.

Художник, принимая приглашения на фестивали, побывал во многих российских регионах, но остаётся патриотом Среднего Урала. Например, в прошлом году Вьюгов был участником «Недели уличного искусства» в Новокузнецке. Две его работы – «Кузнец» и «Сталевар» стали «посланием» от металлургов Нижнего Тагила и украсили арку на проспекте Бардина.

Вот такой «Кузнец» поселился в центре Новокузнецка. Фото: Илья Вьюгов

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