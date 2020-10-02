Названы три финалиста конкурса на разработку эскиза горельефа для Исторического сквера в Екатеринбурге

Для участия в финале конкурса на разработку эскизного проекта горельефа, который появится в Историческом сквере Екатеринбурга, отобрали работы троих участников. Макет, который ляжет в основу объёмного изображения, определят 9 октября.
Как сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы, ранее члены жюри оценили семь работ. Лучшими из них были признаны проекты Константина Грюнберга, Юрия Крылова и Бориса Рыжкова.
Напомним, горельеф должен появиться на плотине Городского пруда в качестве продолжения существующей композиции к 300-летию столицы Урала. Конкурс на разработку эскизного проекта объявили по поручению мэра города Александр Высокинский.