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Культура / Изобразительное искусство
2 октября 2020, 11:38

Названы три финалиста конкурса на разработку эскиза горельефа для Исторического сквера в Екатеринбурге

макеты горельефов

Макет, который ляжет в основу горельефа, определят 9 октября. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга, Фёдор Серков.

Для участия в финале конкурса на разработку эскизного проекта горельефа, который появится в Историческом сквере Екатеринбурга, отобрали работы троих участников. Макет, который ляжет в основу объёмного изображения, определят 9 октября.

Как сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы, ранее члены жюри оценили семь работ. Лучшими из них были признаны проекты Константина Грюнберга, Юрия Крылова и Бориса Рыжкова.

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга, Фёдор Серков
Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга, Фёдор Серков.
Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга, Фёдор Серков.

Напомним, горельеф должен появиться на плотине Городского пруда в качестве продолжения существующей композиции к 300-летию столицы Урала. Конкурс на разработку эскизного проекта объявили по поручению мэра города Александр Высокинский.

Областная газета Свердловской области

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