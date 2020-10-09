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Культура / Изобразительное искусство
9 октября 2020, 20:01

Стал известен победитель конкурса на эскиз горельефа для Исторического сквера в Екатеринбурге

Эскизы горельефов

Лучшей работой признан проект Константина Грюнберга. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга, Олег Чупахин.

Жюри конкурса на разработку эскиза горельефа для Исторического сквера Екатеринбурга огласило имя победителя. Лучшей работой признан проект Константина Грюнберга.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, конкурс на создание горельефа был объявлен по поручению градоначальника Александра Высокинского. Установка горельефа на Плотинке запланирована в рамках подготовки к празднованию 300-летия столицы Урала.

"Победитель представил видение горельефа для реализации на плотине Городского пруда в качестве продолжения существующей композиции. Теперь, после определения победителя, мы приступим к воплощению проекта в тесном сотрудничестве с автором", - заявил один из членов жюри, начальник отдела дизайна городской среды Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Дмитрий Фогель.

Напомним, что в состав конкурсной комиссии вошли архитекторы, художники, скульпторы и специалисты мэрии Екатеринбурга, а председателем комиссии стал народный художник РФ Зураб Церетели. Всего на конкурсе были представлены семь работ.

2 октября стали известны имена финалистов: Борис Рыжков, Юрий Крылов и Константин Грюнберг.

Областная газета Свердловской области

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