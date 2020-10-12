У горельефа на Плотинке появится продолжение

Проект Константина Грюнберга (на фото) признан победителем конкурса на разработку эскиза горельефа для Исторического сквера, объявленного администрацией Екатеринбурга. Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ЕКАТЕРИНБУРГА, ОЛЕГ ЧУПАХИН

Проект скульптора Константин Грюнберга признан победителем конкурса на разработку эскиза горельефа для Исторического сквера, объявленного администрацией Екатеринбурга.

Представленные работы оценивало жюри и эксперты – академики Российской академии художеств Зураба Церетели, Салавата Щербакова и Андрея Ковальчука. Они оценили проект, представленный Константином Грюнбергом, как «работу эмоционально заряженную и энергетически наполненную».

«Теперь, после определения победителя, мы приступим к воплощению проекта в тесном сотрудничестве с автором», – заявил один из членов жюри, начальник отдела дизайна городской среды департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Дмитрий Фогель.

Справка «ОГ» Горельеф (от французского «haut-relief» – высокий рельеф) – разновидность скульптурного выпуклого рельефа, в котором изображение выступает над плоскостью фона более чем на половину объёма изображаемых частей. В отличие от барельефа («bas-relief» – низкий рельеф), у которого изображение выступает не более чем на половину.

Новый горельеф будет установлен к 300-летию Екатеринбурга и станет продолжением уже существующей на подпорной стенке плотины композиции, которая появилась в ходе реконструкции 1972–1973 годов. Константин Грюнберг участвовал в создании уже существующего горельефа, также среди работ 76-летнего скульптора-монументалиста памятник маршалу Жукову, мемориал «Чёрный тюльпан», скульптурная группа Царственным Страстотерпцам у Храма-на-Крови в Екатеринбурге, памятник царю Петру I и промышленнику Никите Демидову в Невьянске, а также монументальные работы в других городах России и в Казахстане.

Конкурс был объявлен 26 мая. Всего было представлено семь работ, в финале оценивались три из них Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга/Олег Чупахин

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