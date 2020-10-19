Ветераны в стиле классицизма

Семён Козьмин прошёл всю войну, а после Победы много лет преподавал историю в Уральском государственном университете, в том числе и будущим журналистам Фото: Архив В. Заплатина

Екатеринбургский художник Василий Заплатин стал победителем международного конкурса «Golden time talant». Высокой оценки жюри удостоена его работа из цикла, посвящённого ветеранам Великой Отечественной войны.

– Василий Алексеевич, зачем вам было нужно участие в этом конкурсе?

– О конкурсе я узнал, в общем-то, случайно – увидел в Интернете. Решил попробовать, потому что никогда в жизни не участвовал в зарубежных конкурсах. Были, правда, международные конкурсы в Ханты-Мансийске, Санкт-Петербурге и какие-то ещё, но на территории России. Наудачу отправил свой лучший портрет, который я написал недавно, – ветерана Великой Отечественной войны Семёна Семёновича Козьмина, которому в июле исполнилось 105 лет.

– Получается, что уже десять лет вы работаете над серией портретов ветеранов Великой Отечественной войны.

– Да, первым был портрет моего деда-фронтовика, написанный в 2010 году. К 75-летию Победы было двадцать, а сейчас уже тридцать один. И скорее всего это ещё не конец. Хотя сначала на портрете дедушки я остановился. И вернулся к этой теме несколько неожиданно в 2013-м. К 300-летию Дома Романовых я писал портрет Николая II, изучал его биографию и узнал, что и он, и его отец были связаны с казачеством. И сын Николая был атаманом всех казачьих войск. Я заинтересовался казачеством, бытом, культурой казаков. Тогда же возникла идея написать серию портретов ветеранов, с которой я и пришёл в Оренбургское казачье войско, показал свои наброски.

Меня поддержал начальник штаба ОВКО Михаил Аркадьевич Родьев, которому моя идея понравилась. В подвальчике штаба Оренбургского казачьего войска мне дали мастерскую, всем меня снабдили. Серия эта зародилась потому, что я хочу написать эти портреты для будущих поколений, чтобы они знали своих предков, защищавших Родину.

Справка «ОГ» «Golden time talant» — международный конкурс талантов. Основная его цель – найти исключительные таланты и дать им возможность продемонстрировать себя. В конкурсе принимают участие творческие люди из семнадцати стран – Латвии, Литвы, Украины, Грузии, Польши, Болгарии, Армении, России, Узбекистана, Казахстана и других. Конкурс проводится уже семь лет в различных номинациях, в том числе в живописи.

– Вы в основном работаете в жанре портрета, поэтому можете сравнить людей разных поколений, портреты которых вам приходится писать. Есть что-то общее, что объединяет героев вашего ветеранского цикла?

– Главное, что я для себя отметил: несмотря на тяжёлые испытания, которые выпали на их долю, в каждом из моих героев горел какой-то огонёк. В советское время писали много портретов ветеранов, но они были совсем простые, в стиле соцреализма. Совсем не так раньше писали портреты царей и знатных вельмож. Я как раз решил написать портреты ветеранов в стиле старого классицизма, с элементами, которые подчёркивают парадность портрета.

– Кроме портретов ветеранов, к чему душа лежит?

– К 445-летию Оренбургского казачьего войска я написал тридцать работ – портреты атаманов, а также пейзажи уральских казачьих мест. Казак без веры – не казак, и эти пейзажи объединяются темой православия.

А ещё я недавно открыл свою художественную школу, даю уроки, готовлю для поступления в вузы. Есть талантливые ребята, надеюсь, что-то из них получится.

– Награждение победителей состоится весной будущего года в Лондоне. Поедете?

– Награждение запланировано на 14 марта. Хочу поехать. Интересно, что в этом конкурсе не просто раздают награды, как это обычно бывает. Организаторы обещают пригласить на церемонию награждения менеджеров. Надеюсь, что удастся с кем-то познакомиться, задружиться и продвигать на Запад своё искусство, прославиться.

Досье «ОГ» Василий ЗАПЛАТИН родился в 1981 году в Верхотурье. Окончил отделение станковой живописи Краснотурьинского художественного училища (2006), затем факультет живописи Уральской архитектурно-художественной академии (2011). В 2006–2011 годах преподавал в Детской школе искусств посёлка Пелым, стал победителем номинации «Дебют» конкурса «Педагог года-2007». В 2011-м расписывал стены Троицкого собора Верхотурья. В 2013 году вступил в хуторское казачье общество «Хутор Штабной» Оренбургского войскового казачьего общества, после чего в своём творчестве много внимания уделяет военной тематике. В 2009 и 2010 годах становился победителем конкурса «Камертон», организованного Законодательным собранием Свердловской области.

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