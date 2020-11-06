«Циничное искусство» Евгении Васильевой

Международный центр искусств «Главный проспект» представил персональную выставку бывшего руководителя департамента имущественных отношений Минобороны России Евгении Васильевой Фото: Галина Соловьева

Отправил Чапаев Петьку на художника учиться. Дал с собой 100 рублей. Петька 90 рублей пропил, а на десять рублей на обратном пути купил красок. Вымазал ими лист бумаги, принёс Чапаеву.

- Что это, Петька?

- Полтавский бой, Василий Иванович, всё в дыму, ничего не видно.

В культурном пространстве Екатеринбурга случилось событие выдающееся – Международный центр искусств «Главный проспект» представил персональную выставку Евгении Васильевой (она же Eva) «Нонреализм или нереальная реальность».

Вы не знаете такого художника? Не беда. Зато наверняка должны помнить госпожу Васильеву, благодаря другой, нетворческой, странице её биографии.

Да, это именно та самая Евгения Васильева, которая возглавляла департамент имущественных отношений Министерства обороны России, а затем стала главным фигурантом «дела Оборонсервиса». По двенадцати эпизодам преступной деятельности (мошенничество, легализация преступных средств, превышение и злоупотребление должностными полномочиями) суд установил сумму причинённого государству ущерба в 647 миллионов рублей и приговорил Васильеву к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Кстати Буквально несколько дней назад Евгения Васильева стала почётным академиком Российской академии художеств, возглавляемой Зурабом Церетели. Более того, злые языки (что с них взять!) утверждают, что в перспективе начинающая художница хочет сама возглавить академию, получающую миллиардные субсидии от государства и имеющую большое количество недвижимости в лучших районах Москвы.

В былые времена офицеры, уличённые в финансовых махинациях, стрелялись, не дожидаясь суда. Васильева, хоть и трудилась в военном ведомстве, человек гражданский, условностями офицерской чести не обременённый. Большую часть срока провела в период следствия под домашним арестом, 34 дня в женской колонии в посёлке Головино Владимирской области, в рекордно короткие сроки получила там положительную характеристику и на 2 года 2 месяца и 28 дней раньше окончания установленного приговором срока вышла на свободу.

Люди недальновидные, выйдя из мест лишения свободы, решают посвятить свою жизнь правозащитной деятельности и огребают за это по полной программе. Евгения Васильева поступила более мудро – она переквалифицировалась в человека искусства. Причём не какого-нибудь, а самого современного. В дополнение к красному диплому, полученному на юридическом факультете СпбГУ, уже после отбытия наказания опять же в рекордно короткие сроки закончила факультет искусств и аспирантуру МГУ, Британскую высшую школу дизайна и Открытый колледж искусств в Лондоне. После чего стремительно завоевала признание не только в России, но и за рубежом – в послужном списке автора около тридцати встреченных с восторгом выставок – в том числе в Италии, Франции, Израиле, Греции, Швейцарии, Южной Корее. Кроме того, выпущены два десятка монографий, посвящённых её работам и содержащих искусствоведческие статьи Евгении Васильевой.

По большому счёту уголовное прошлое не является автоматически дисквалифицирующим фактором. В конце концов, первую часть «Дон Кихота» Сервантес написал, сидя в тюрьме, куда угодил за растрату казённых денег, а вождь мирового пролетариата Ульянов (Ленин) там же начал работу над своей знаменитой монографией «Развитие капитализма в России», Чернышевский, находясь в местах лишения свободы, написал культовую книгу «Что делать?». Это всего лишь факт биографии, который, безусловно, влияет на мировоззрение человека, но вряд ли на качество его творений. К слову, мне приходилось видеть созданные в лагерях настоящие шедевры, но за те 34 дня, что Васильева провела в колонии, разве такому научишься.

Говорить всерьёз о живописи Евгении Васильевой невозможно, и читатели «Областной газеты» могут в этом убедиться сами, благодаря иллюстрациям к этому тексту. А вот поразмышлять о феномене художника Евгении Васильевой вполне можно. Судя по всему, знания, полученные в процессе обучения, она использовала по максимуму. Ведь если другие подобные работы высоколобые искусствоведы сопровождают глубокомысленными комментариями, лихо жонглируя при этом мудрёными терминами типа «беспредметное искусство», то чем она-то хуже? Любое её творение хотя бы по трудозатратам куда как сложнее пресловутого «Чёрного квадрата».

Да, художник выражает красками свой внутренний мир. И я вполне допускаю существование людей настолько душевно нездоровых, что у них в голове творится подобный хаос. Но я абсолютно уверен, что такие люди настолько оторваны от социума, что не в состоянии сделать столь успешную карьеру, какая удалась Евгении Васильевой. Не становятся к 28 годам генеральным директором строительной компании, а потом сотрудником администрации Президента страны, высокопоставленным чиновником министерства обороны. Не монтируются две этих линии жизни никак, потому что находятся в разных мирах.

Ещё одна, на мой взгляд, очень показательная деталь. Когда смотришь на «картины», подобные тем, что представила Евгения Васильева, можно хотя бы из данного автором названия уловить авторский замысел и попробовать понять степень его воплощения. Так вот, ни одна (!) работа, представленная на выставке в Екатеринбурге, не имеет названия. Фантазии у автора хватило только на то, чтобы придумать загадочное название серии – «Плоды познания», «Нонреализм». Или не посчитала нужным напрягаться. Так по-честному и написано «Без названия». И так пипл схавает. И ведь хавает за милую душу, да ещё и причмокивает от удовольствия: «Экспозиция выстроена так, что все произведения воспринимаются целостно, они крепко связаны друг с другом красной нитью, образуя Вселенную художника», «Её как будто с Луны прислали. И это очень здорово».

Фото: Галина Соловьева

В тему А ещё Евгения Васильева пишет стихи и поёт. Вот такой духоподъёмный клип на собственную песню «Тапочки» она сняла в 2014 году во время пребывания под домашним арестом. Вот уж действительно, талантливый человек талантлив во всём.

Творчество Евгении Васильевой якобы даже высоко оценил сам Пьер Карден, который при встрече сказал ей: «Деточка, ты молодец». Круто? Не то слово! Только в действительности 98-летний кутюрье сказал так: «Деточка, ты молодец, что взяла себе такой псевдоним». Как истинный француз и человек находчивый, но и, вероятно, всё-таки дорожащий своей репутацией, он нашёл за что похвалить и не подставиться.

Когда читаешь восторженные отзывы о подобных произведениях – главное не впасть в соблазн самоуничижения («не понимаю недалёкий я «современного искусства», а умные-то люди вот чего говорят»). Говорить-то искусствоведы могут всё, что угодно, но я всё-таки склоняюсь к тому, что им просто неловко сказать вслух то, что они в действительности думают. Я, конечно, в Британской высшей школе дизайна не учился, но как любопытный зритель видел много чего и имею полное право верить своим глазам, а не странным (надеюсь, бескорыстным) отзывам искусствоведов. И почему бы мне тоже не придумать своё название. То, что делает Евгения Васильева, я бы назвал по аналогии с наивным искусством – искусством циничным (не путать с китайским «циничным реализмом»). Потому что у Евгении Васильевой я вижу один несомненный талант – выгодно продать свою скандальную репутацию. Она не открыла этот жанр, но, пожалуй, довела его до циничного совершенства. И это тоже надо уметь.

А «Главному проспекту» можно только высказать огромную признательность за эту выставку. За возможность видеть и такие произведения тоже, сравнивать и делать свои собственные выводы.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Фото: Галина Соловьева

Фото: Галина Соловьева

А ещё Евгения Васильева пишет стихи и поёт. Духоподъёмный клип на собственную песню «Тапочки» она сняла в 2014 году во время пребывания под домашним арестом. Вот уж действительно, талантливый человек талантлив во всём Фото: Галина Соловьева

Яркие и красочные полотна из серии «Нонреализм» Фото: Галина Соловьева

Бронзовая скульптура без названия из серии «Плоды познания» Фото: Галина Соловьева

Фото: Галина Соловьева

Фото: Галина Соловьева

Фото: Галина Соловьева

Цифровые фотографии без названия из серии «Новая природа» Фото: Галина Соловьева