Анатолий Любавин: «Не сделав плохо, ты никогда не сделаешь хорошо»

Фото: Павел Ворожцов

В рамках проходящего в Екатеринбурге VI Всероссийского открытого фестиваля графики «Урал-Графо» в Доме художника открылась персональная выставка Анатолия ЛЮБАВИНА – народного художника России, вице-президента Российской академии художеств, ректора Московского государственного академического института имени Сурикова.

Представлены два раздела творчества столичного художника – офорты на темы сельской жизни и чёрно-белые шелкографии из серии «Художник и модель». Перед открытием экспозиции Анатолий Любавин ответил на вопросы корреспондента «Областной газеты».

– Анатолий Александрович, почему именно эти работы выбрали для екатеринбургской выставки?

– На Урале очень хорошая художественная школа, есть прекрасные художники. И когда мне предложили поучаствовать в фестивале «Урал-Графо» своей экспозицией графических произведений, я с радостью согласился. Здесь представлена небольшая часть шелкографий и офортов, которые были сделаны не так давно. Они интересны тем, что делались не в мастерской, а в дороге – в поезде, в аэропорту, в самолёте. Со мной всегда альбом, чернила и ручка. Так что едва возникает какая-то фантазия, музыкальная тема, я могу это зафиксировать. Восьмичасовой перелёт из Москвы в Пекин пролетает незаметно.

– То есть никакие внешние обстоятельства художнику не должны мешать?

– Вот именно. Я говорю нашим студентам: «Вот вы сейчас выйдете из стен института, у вас не будет ни мастерской, ни денег, ни квартиры. Вам будет всё мешать, будут все условия для того, чтобы вы ничего не делали. Запомните простую мысль – художнику ничего не должно мешать». Я привожу им в пример фронтовых художников, у которых мне довелось учиться – Ореста Георгиевича Верейского, Павла Ивановича Басманова, которые, сидя в окопе под пулями, мысленно рисовали на коленке.

– «Художник и модель» – тема насколько давняя, настолько и неисчерпаемая. Для вас это что в первую очередь?

– Не я первый и не я последний, кто к этой теме обращается. Эта тема встречается у Матисса, Пикассо, Дега, Модильяни и многих других. Через образ модели мне хотелось передать отношение к проблеме творчества, через пространство, через условности чёрного и белого. У меня не было опыта работы в шелкографии, и мне было интересно освоить эту технологию. Это был своего рода творческий эксперимент – кто-то толкнул под руку, и получилось пятно. Что с этим пятном можно сделать, как заставить его работать? И постепенно рождается какой-то образ.

– Вы упомянули про уральскую художественную школу. В чём, на ваш взгляд, её специфические особенности?

– Первое, что мне приходит в голову – это отсыл к петроглифам. Есть московская школа – она, скорее, живописная. В уральской больше условности, язык которой требует каких-то знаний, чтобы оценить это.

– Вы не только успешный художник, но и руководитель Московского художественного института имени Сурикова. Среди ваших студентов много уральцев?

– Конечно есть. К нам приезжают учиться со всей страны – от Владивостока до Калининграда. И все они очень хорошие, талантливые ребята.

– Даже так? Чаще приходится слышать от преподавателей, что нынешние студенты – это кошмар.

– Многие люди любят ворчать о том, что если не так, как у нас, то это плохо. Когда такое происходит, я говорю: «Друзья мои, вспомните себя, когда вы были молодыми». Теперешняя молодёжь на голову выше студентов моего поколения по ремеслу. Школа не падает, не теряет своего качества. Чтобы никого не обижать, сравню себя тогдашнего и сегодняшнего студента – я ученик буду по сравнению с ним.

– Если так, то чему же вы их учите?

– Им всё равно приходится вкалывать. Шесть лет в институте они впитывают ремесло. А потом они уже сами выберут, куда им пойти – в сторону современного искусства или классического. Художник должен быть всесторонне образован, поэтому наши студенты изучают историю искусств, философию, кино, литературу. Сейчас наступает эпоха умного художника.

– Кстати, о современном искусстве. При каком условии ту или иную работу можно назвать произведением искусства?

– Вот этому и надо учиться, чтобы понимать, что есть искусство. Художник-профессионал сразу вычленяет пластическую структуру произведения, его звук. Мне очень понравилось, как ваши искусствоведы назвали выставку – «Силовые линии». Очень важно знание этих силовых линий, того, как организуется пространство, вертикали и горизонтали, которые играют роль в формировании изображения. Как они выстраиваются? Что за этим стоит? Неотъемлемая часть искусства – это случайность, энергия заблуждения. Очень важно не бояться ошибиться – не сделав плохо, ты никогда не сделаешь хорошо.

Выставка Анатолия Любавина будет доступна до 31 декабря в екатеринбургском Доме художника (Куйбышева, 97). Вход свободный.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Председатель правления Свердловского отделения Союза художников России Сергей Айнутдинов вручил Анатолию Любавину диплом участника фестиваля «Урал-Графо» Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов