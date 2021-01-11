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Культура / Изобразительное искусство
11 января 2021, 17:29

В Екатеринбурге представят редкие кадры из жизни первого Президента России

Ельцин Центр

В Екатеринбурге представят редкие кадры из жизни первого Президента России. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге в день рождения первого Президента России Бориса Ельцина представят фотовыставку, посвящённую 90-летию со дня его рождения. Экспозиция откроется в Ельцин Центре.

Об этом сообщил директор Музея Бориса Ельцина Олег Лутохин в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что выставка с рабочим названием "Труды и дни" расскажет о соотношении частного и публичного в жизни политика. Экспонатами станут фотографии, которые редко публиковались. Некоторые будут показаны впервые.

Комментариями к снимкам станут тексты Бориса Минаева – биографа Ельцина и автора основных текстов экспозиции музея. Выставка откроется 1 февраля.

Олег Лутохин также сообщил, что к юбилейной дате в музее пройдут и другие мероприятия. Так, 29-31 января в музее запланированы экскурсии и детские программы.

В 10:00 1 февраля у Ельцин Центра состоится церемония возложения цветов к памятнику Бориса Ельцина. На мероприятие будут приглашены первые лица области и города. В этот же день вечером пройдёт показ иммерсивного (эффект присутствия) спектакля.

Далее планируется провести выставку о екатеринбургском метро и его строительстве. Экспозиция откроется в подземке.

Областная газета Свердловской области

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