«Икс-Гибриды» Евгения Стрелкова и пандемия в скульптуре

«Икс-Гибриды»

Мы уже рассказывали, что с 18 января Екатеринбургский музей изобразительных искусств закрыт на переэкспозицию, в связи с тем, что коллекция западноевропейских мастеров переезжает в центр «Эрмитаж-Урал». Вновь посетителей музей приглашает 29 января – как раз на открытие выставки художника из Нижнего Новгорода Евгения Стрелкова. Этот автор – по образованию физик, вероятно, отсюда и желание экспериментировать, совмещая неожиданные графические техники и материалы.

Проект «Икс-Гибриды» посвящён столетию Андрея Сахароваи раскрывает феномен гибрида и возможности его проявления в науке, культуре, в быту. Название экспозиции, как поясняют её организаторы, отсылает нас к наименованию рентгеновского излучения («икс-лучи») и к самому приёму «просвечивания», который отчасти воспевает художник. Согласны, из описания представить себе произведения Евгения Стрелкова и его новаторский стиль непросто, поэтому советуем прийти и увидеть необычную выставку своими глазами. Тем более что по входному билету 29 января вы также сможете посетить лекцию художника.

Адрес: Екатеринбургский музей ИЗО (Екатеринбург, Воеводина, 5). Выставка будет открыта до 18 апреля.

Фото: Предоставлено ЕМИИ

«Со-Творчество. Ольга Ворон. Сурия Андреева»

В музейном центре «Гамаюн» сегодня открывается выставка нижнетагильского художника-кукольника Ольги Ворон с поэтическими иллюстрациями автора из Екатеринбурга Сурии Андреевой. Как вы понимаете, это тоже неординарная экспозиция, соединившая два вида искусств. Ольга создает свои работы из кедра: на выставке представлено 18 скульптур на разные темы – от вечных, философских до вполне приземлённых. Так, шесть фигур мастера отражают тему пандемии, названа композиция «2020. Хаос. Реакции».

А лучше понять, разгадать символы и образы, воплощённые в скульптуре, помогают как раз стихотворения Сурии Андреевой. Два автора встретились в 2015 году и с тех пор плодотворно и талантливо сотрудничают.

Адрес: музейный центр «Гамаюн» (Екатеринбург, ул. Гоголя, 20/5). Выставка работает до 11 апреля.

Фото: Предоставлено «Гамаюн»

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