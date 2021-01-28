В центре Екатеринбурга появился новый арт-объект размером с пятиэтажный дом. Фото

Граффити на стене дома, расположенного по адресу ул. Сакко и Ванцетти, 55, посвящена мирному атому на Урале. Фото: Алексей Кунилов.

Белоярская АЭС совместно с проектом STENOGRAFFIA представила в центре уральской столицы граффити размером с пятиэтажный дом. На мероприятии, посвящённом открытию нового арт-объекта, побывал фоторепортёр "Областной газеты".

Граффити на стене дома, расположенного по адресу ул. Сакко и Ванцетти, 55, посвящена мирному атому на Урале. На её создание ушло больше месяца.

Фото: Алексей Кунилов.

В презентации приняли участие директор информационного центра по атомной энергии в Екатеринбурге Елена Николаева, руководитель управления информации и общественных связей Белоярской АЭС Андрей Яшин и художники проекта.

"Мне интересен этот проект потому, что очень часто информационные центры в разных городах делают проекты на стыке технологий и искусства. Если вспомнить слова Альберта Эйнштейна о том, что воображение важнее знания, так как воображение дарит нам целый мир, идеи, прогресс, то, конечно же, это очень важно познакомить горожан с инновационным предприятием в нашем регионе", - сказала Елена Николаева.

Фото: Алексей Кунилов.

Она отметила, что сама идея рисунка, где изображён атом в руках человека, уже несёт некий посыл. Одна из задач арт-объекта - помочь людям избавиться от радиофобии, попытаться донести, что человек знает, как контролировать атом.

Фото: Алексей Кунилов

Андрей Яшин пояснил, что идея граффити появилась давно, но реализовывать её начали только в декабре 2020 года, в канун 75-летия отрасли.

"Идея была такая: показать, что вся мощь атомной энергетики, которая есть у нас, в том числе на Урале, она держится на людях. Конечно, это образ собирательный - учёного, инженера и рабочего. Наша АЭС работает только за счёт наших людей", - отметил руководитель управления информации и общественных связей Белоярской АЭС.

Фото: Алексей Кунилов.

По словам руководителя фестиваля STENOGRAFFIA, участника творческого проекта "Спектр" Константина Рахманова, над граффити работали три человека: иллюстратор и идеолог всего проекта Таисия Спирина, Алексей Таракин и сам Константин Рахманов.

Фото: Алексей Кунилов.

Константин Рахманов заверил, что граффити не сотрётся со стены в ближайшие годы. По его словам, стрит-арты, созданные по той же технологии, что и этот, живут больше 10 лет.