Дань каслинским мастерам и Демидовым: представляем номинантов на премию губернатора за 2020 год

«Полей бескрайние просторы». Владимир Лузин. Фото: Предоставлено СХР

В екатеринбургском Доме художника (Куйбышева, 97) открылась выставка номинантов на премию губернатора Свердловской области «За выдающиеся достижения в сфере литературы и искусства» за 2020 год. В изобразительном искусстве представлено пять разных проектов – от графики и ювелирных произведений до росписи по металлу.

Уральский характер в графике

Прошедший год, к нашему удивлению, подарил не так много произведений искусства. Казалось бы, пандемия и изоляция должны были подтолкнуть художников к творческому осмыслению непростого периода жизни, но пока этот отклик ещё не назрел. И если в прежнее время в категории «Изобразительное искусство» номинировались порядка десяти творцов (а за 2019-й в этой сфере были присуждены сразу три премии), в этот раз всего на рассмотрение экспертного совета представлены только четыре претендента и один авторский коллектив.

Начнём с живописи и графики – традиционных для премии направлений. Свердловским региональным отделением Международного фонда славянской письменности и культуры выдвинут Александр Алексеев с серией монументальных живописных работ «Русское поле». Творческая деятельность это художника началась более 45 лет назад, и все эти годы он исследует так называемый «русский мир» – деревню и крестьян, народные сказки, религию и даже космос.

«На нашей улице праздник». Александр Алексеев. Фото: Предоставлено СХР

– Видите ли, я хотел написать Россию, которой сейчас нет, но она есть в душе, в сердце. Образ красивой, одухотворённой, мощной, цельной Родины, которой мы все когда-то гордились, – рассказывал «ОГ» о своих работах сам автор. И в серии «Русское поле» как раз сделан упор на деревенскую тему – жатва, сбор урожая, народные гулянья.

Несколько мастеров в 2020 году посвятили свои произведения 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Так, номинантом от Свердловского отделения Союза художников России стал Владимир Тютюев с циклом из 12 картин. Это пронзительные, где-то жуткие эпизоды бесчеловечности фашизма, страдания тех, кто находится на передовой, и тех, кто ждёт их дома.

– Владимир Тютюев удивил нас с точки зрения решения темы. Это совершенно другой подход, потому что живописцы в подобных сюжетах редко выбирают монохромную цветовую гамму. Он ограничил себя в красках, и это сделало работы ещё выразительнее. Да, выглядит мрачно, но это, по сути, и есть война, – поясняет председатель Свердловского отделения Союза художников России (СХР) Сергей Айнутдинов.

«Концлагерь Великой Отечественной войны». Владимир Тютюев. Фото: Предоставлено СХР

Кроме того, на премию губернатора от СХР представлен Владимир Лузинс графической серией «По Уралу». Впервые этот художник был выдвинут ещё в 2016 году, и тоже с работами о родном крае, однако тогда центральной темой его картин были церкви. Сейчас автор больше сконцентрирован на природе, старинных домах, деревенских улочках. Какие-то произведения написаны пару лет назад, какие-то совсем свежие. Из последнего – в основном пейзажи Режа, родного города Владимира Лузина. График творит в очень сложной технике перьевого рисунка тушью, требующей огромного терпения и времени, конечно. Но оно того стоит, поскольку лишь с помощью графических линий автору удаётся передать непростой характер нашего края, одновременно суровость и красоту природы, особенную энергетику.

«Окно. Дом старовера Пузанова». Владимир Лузин. Фото: Наталья Шадрина

К возрождению промысла

Второй год подряд счастье на премии пытает екатеринбургский ювелир Алексей Попов. В прошлый раз он презентовал серию «Город славный, город дивный», посвящённую известным архитектурным объектам столицы Урала – Водонапорной башне, гостинице «Исеть», уралмашевскому «Мадриду» и другим. Нынче мастер продолжил воспевать город, сузив тему до «Каслинского павильона». Гарнитур из шести предметов выполнен так, что напоминает уникальные чугунные узоры, а чтобы зрители как следует могли разглядеть все детали, на выставке представлены увеличенные снимки изделий со всех ракурсов. Алексей Попов работал в смешанной технике – ювелирного, медальерного и камнерезного искусства, а в качестве материалов использовал серебро, корунд и родонит. Автор ещё не завершил цикл о Екатеринбурге, и к 300-летнему юбилею столицы Урала у него уже будет богатая коллекция, и как знать, возможно, найдутся те, кто захочет приобрести столь необычные «сувениры».

В гарнитур «Каслинский павильон» вошли подвес, серьги, два перстня и два браслета. Алексей Попов. Фото: Предоставлено СХР

Редко в номинантах на премию губернатора можно увидеть промысловиков, но сейчас как раз тот случай. От Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна выдвинут авторский коллектив из Нижнего Тагила, создавший очень оригинальную работу – 75-килограммовый поднос-панно «Триумф Победы», посвящённый Параду Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

В этом году самому известному тагильскому ремеслу – традиционной лаковой росписи по металлу – исполняется 275 лет. И начиналась она как раз далеко не со знакомой всем тагильской розы…

– Наша тагильская роспись начиналась не с цветов, как многие думают, – рассказывала «ОГ» художница номинированного авторского коллективаСветлана Попова. – Сначала была сюжетная роспись. За основу брались привозные картинки, которые продавались на Нижегородской и Ирбитской ярмарках. В основном это были сцены из барской жизни, пасторали, библейская тематика.

В интервью «Облгазете» ещё один участник группы Геннадий Бабин несколько лет назад говорил, что их главная задача как художников возродить именно сюжетный поднос, причём на больших кованых изделиях. Как видим, желаемое воплощается.

Поднос-панно «Триумф победы» размером 130 на 170 сантиметров выполнен в традициях демидовских мастеров XIX века – с просечным бортом и коваными ручками. Мастера трудились над ним несколько недель – это художники и преподаватели колледжа: уже упомянутые Геннадий Бабин и Светлана Попова, а также Лилия Новикова и Алевтина Сидорова. Кстати, Алевтина Сидорова в прошлом году также победила в конкурсе «Славим человека труда!» по УрФО.

Правда, увидеть поднос на экспозиции можно только на репродукции. Дело в том, что изделие многим приглянулось, поэтому продолжает «гастролировать». Его даже выставляли в Совете Федерации, о чём свидетельствует соответствующая благодарность.

Поднос-панно «Триумф победы», коллектив авторов. Фото: Предоставлено Департаментом информполитки СО

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