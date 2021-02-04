Каменные страсти по-испански и «Лики божества» в «Главном проспекте»

Международный центр искусств «Главный проспект» собрал на своей площадке сразу несколько любопытных выставок, каждая из которых заслуживает внимания. Среди них «Танец страсти», представляющий три уникальные работы Камнерезного дома Алексея Антонова и «Лики божества» путешественницы и фотографа Ольги Мичи.
«Всегда быть в маске…»
«Всегда быть в маске – судьба моя», – поёт мистер Икс в оперетте Имре Кальмана. Маска один из самых древних и таинственных атрибутов человека. И в то же время, возможно, ничем в каждодневной жизни мы не пользуемся так часто, как различными масками, уже сами порой не различая, где наше истинное лицо, а где очередная личина, водружённая для того, чтобы приспособиться к очередной обстановке.
Ольга Мичи известна своими фотоработами, сделанными в самых экзотических странах мира. Но для создания проекта «Лики божества» она прибегла к другой технике, точнее, к сложному синтезу разных технологий для создания образов, охватывающих самые разные точки во времени и пространстве. Есть африканские, восточные, космические и откровенно фантастические мотивы. Есть и первый (по крайней мере на моей памяти) опыт серьёзного художественного осмысления сегодняшней эпидемически неблагополучной ситуации. Да и могло ли быть иначе, если речь зашла о масках.
Впрочем, Ольга не ограничилась лишь выплеском визуальных ассоциаций, оставив неблагодарный труд по интерпретации зрителю. Все работы (а их в экспозиции, представленной в «Главном проспекте», два десятка) сопровождаются размышлениями самой Ольги Мичи. Так что у каждого есть возможность либо пусть и заочно подискутировать с автором, либо признать, что нашёл в нём единомышленника и вообще родственную душу.
Полтора центнера… красоты и грации
Сам основатель Камнерезного дома Алексей Антонов без ложной скромности говорит, что «Тореадор», «Фламенко» и «Лазурный бык» делались для Музея Лувра, а пока они не обосновались в центре Парижа, первыми увидеть их могут уральцы. И это было принципиальным решением авторского коллектива. Антонова и его команду называют продолжателями традиций Карла Фаберже. Но если знаменитые пасхальные яйца покоряют своей миниатюрностью, то результат творческих экспериментов уральских камнерезов потрясает, наоборот, своей масштабностью. До сих пор в мире не было объёмных работ из камня высотой более 30–35 сантиметров. Испанские герои, выполненные современными уральскими мастерами, имеют 135 сантиметров высоты. И даже не верится, что перед тобой полтора центнера камня – кажется, что танцовщица вот-вот поманит тебя за собой в пучину страсти, а бык и тореадор сойдутся в схватке не на жизнь, а на смерть. Благо и музыка фламенко звучит фоном, создавая абсолютный стереоэффект.
Можно с дотошностью, достойной лучшего применения, разбирать на составные части фигуру тореадора (кремний, кахолонг, яшма, гранат, родонит, соколиный глаз, серебро, бронза), но это на самом деле совершенно лишнее – чтобы это понять, достаточно разглядеть маленькие капельки пота на лбу у каменного матадора. Здравый смысл услужливо подсказывает, что бездушный камень настолько живым быть не может, но, оказывается, может.
Однажды я поинтересовался у волейбольного тренера Владимира Кузюткина, приведшего женскую сборную России к победе на чемпионате мира 2011 года, его мнением о скульптурной группе, установленной возле екатеринбургского Дворца игровых видов спорта. Кузюткин монумент вроде бы похвалил, но тут же заметил: «Вот только леворуких нападающих у Николая Карполя никогда не было». Это к вопросу о том, что профессионал сразу видит то, что для профанов останется незаметным. Возможно, профессиональный матадор и заметит отклонения от правды жизни, но поза у каменного испанца вроде бы очень даже правдоподобна.
– Нет, тореадор нам не позировал, делали с меня, – развеял предположение корреспондента «Областной газеты» Алексей Антонов и тут же с улыбкой добавил: – Как я всем говорю, что два-два с половиной года назад живот был меньше, и я мог долго на носочках стоять, позировать. Я строил композицию относительно своих поворотов, разворотов, а всё остальное – собирательный образ. Чтобы фигура «ожила», мы её качнули вперёд чуть больше, закрутили чуть больше относительно позвонков, чем это возможно.
По словам мастера, технических тайн в изготовлении таких фигур для камнерезов Дома Антонова уже нет, но есть понимание, какой титанический труд требуется для создания такой красоты. Главная проблема не в том, как, а в том что делать. Чтобы работа, на которую будут затрачены годы, действительно потом пережила своё время.
Действующие лица «Танца страсти» пока остаются в Екатеринбурге, осенью отправятся в Москву, а потом будут покорять Европу.
Международный центр искусств «Главный проспект» находится по адресу: Екатеринбург, проспект Ленина, 8
- Опубликовано в №20 от 05.02.2021