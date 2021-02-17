Жителей Верхней Пышмы попросили найти "полотна" для городских арт-объектов

В Верхней Пышме ищут полотна для арт-объектов. Фото: пресс-служба администрации муниципалитета.

В Верхней Пышме стартовала подготовка к проведению открытого городского фестиваля граффити и стрит-арта "Уральские мотивы". Любителей искусства просят найти "полотна", на которых и появятся арт-объекты.

В качестве "полотен" подойдут стены технических объектов, фасады домов, заборы и другие интересные уличные поверхности. При этом они должны находиться в зоне видимости жителей. Архитектурные памятники и объекты культурного наследия не могут стать частью проекта, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Предложить интересное место можно, отправив заявку с фотографиями и адресом объекта (фото объекта лучше сделать с нескольких ракурсов). Все присланные места попадут в базу фестиваля, а часть из них станут объектами уличного искусства.

Фестиваль "Уральские мотивы" проводится в целях популяризации здорового образа жизни молодёжи, а также способствует развитию современных видов творчества, популяризации граффити. Задачи фестиваля: формирование позитивного примера развития граффити-культуры и стрит-арта в Верхней Пышме.

Напомним, ежегодно сбор поверхностей для создания новых арт-объектов в Екатеринбурге запускает Международный фестиваль уличного искусства "Стенограффия". В этом году мероприятию исполняется 12 лет.