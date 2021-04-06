Советское искусство, страсть в металле и юбилей «Каравеллы»

«Отечественное искусство советского периода»

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств 9 апреля начнёт работу обновлённая постоянная экспозиция отечественного искусства ХХ века. Напомним, что из-за реконструкции здания, в котором расположился центр «Эрмитаж-Урал», выставку советских художников пришлось демонтировать. Теперь же произведения переехали с Вайнера, 11 на Воеводина, 5. В новую экспозицию вошли в том числе картины Петра Кончаловского, Меера Айзенштадта, Александра Лабаса, а также уральцев Германа Метелёва, Геннадия Мосина, Миши Брусиловского и других авторов.

Директор ЕМИИ Никита Корытинрассказывал «ОГ» об этой коллекции так: «Мы обладаем большим и крайне любопытным собранием, которое во многом отражает нашу с вами идентичность. Все крупнейшие стройки XX века велись здесь, на Урале. События, связанные с нашей индустриальной сущностью, отражены в работах художников. Это не просто веха в живописи, это то, что определило нас с вами».

Иллюстрация: ЕМИИ

Адрес: ЕМИИ (Екатеринбург, ул. Воеводина, 5).

«Страсть и металл»

В Инновационном культурном центре (ИКЦ) 8 апреля открывается выставка «Страсть и металл», где посетители смогут полюбоваться работами мастеров нашего края. Всего в экспозиции – 150 изделий. Часть из них посвящена 295-летию камнерезного ремесла на Урале. В основном первоуральцы познакомятся с произведениями завода «Русские самоцветы» (унаследовавшего традиции Екатеринбургской гранильной фабрики). Это украшения, шкатулки, панно из агата, кварца, родонита и малахита, конечно. Также зрители выставки увидят бронзовые скульптуры литейной мастерской Ивана Дубровина.

Иллюстрация: ИКЦ

Адрес: ИКЦ (Первоуральск, ул. Ленина, 18 б). Выставка работает до 30 мая.

«Рисующий читатель»

В екатеринбургской Галерее «ПоЛе» представили выставку художника Евгении Стерлиговой, которая приурочена к 60-летию отряда «Каравелла». Евгения Ивановна является иллюстратором порядка 160 изданных в России книг, больше ста из которых написал уральский автор и создатель «Каравеллы» Владислав Крапивин. Кроме того, Евгения Стерлигова работала над книгами Кира Булычёва, Самуила Маршака,​ Сергея Лукьяненко и других писателей.

Иллюстрация: Галерея «Поле»

Адрес: Галерея «ПоЛе» (Екатеринбург, пр. Ленина, 50 ж). Выставка работает до 30 апреля.

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Опубликовано в №60 от 07.04.2021